В США продали ексклюзивний суперкар Lamborghini Дональда Трампа за $1,1 млн (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В США продали ексклюзивний суперкар Lamborghini Дональда Трампа за $1,1 млн (фото)

Технології&Авто
117
В США продали ексклюзивний суперкар Lamborghini Дональда Трампа за $1,1 млн (фото)
В США продали ексклюзивний суперкар Lamborghini Дональда Трампа за $1,1 млн (фото), Фото: barrett-jackson.com
На аукціоні Barrett-Jackson's Scottsdale продали пофарбований на замовлення Lamborghini Diablo VT, який замовив експрезидент Дональд Трамп. Його вартість склала 1,1 мільйона доларів, це один з найдорожчих Diablo на планеті.
Про це йдеться на сайті аукціонного дому.
45-й президент Сполучених Штатів був власником автомобіля з 1997 по 2002 рік. Це єдиний родстер VT 1997 року, пофарбований у колір синій Le Mans.
Трамп мав гарні стосунки з Lamborghini, тому отримав дозвіл на фарбування.
Фото: barrett-jackson.com
Фото: barrett-jackson.com
На додаток до кольору, Diablo VT Roadster був зі спеціальною табличкою, встановленою на дверях із написом «Donald Trump 1997 Diablo»
Суперкар містить 5,7-літровий атмосферний V12 потужністю 492 к.с., суперкар розганяється до максимальної швидкості 325 км/год.
Трамп продав машину влітку 2002 році, продаж Diablo побив рекорд цін за цю ж марку авто на аукціонах.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.