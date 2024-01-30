В США продали ексклюзивний суперкар Lamborghini Дональда Трампа за $1,1 млн (фото) — Finance.ua

В США продали ексклюзивний суперкар Lamborghini Дональда Трампа за $1,1 млн (фото) Сьогодні 18:00 — Технології&Авто

В США продали ексклюзивний суперкар Lamborghini Дональда Трампа за $1,1 млн (фото), Фото: barrett-jackson.com

На аукціоні Barrett-Jackson's Scottsdale продали пофарбований на замовлення Lamborghini Diablo VT, який замовив експрезидент Дональд Трамп. Його вартість склала 1,1 мільйона доларів, це один з найдорожчих Diablo на планеті.

Про це йдеться на сайті аукціонного дому.

45-й президент Сполучених Штатів був власником автомобіля з 1997 по 2002 рік. Це єдиний родстер VT 1997 року, пофарбований у колір синій Le Mans.

Трамп мав гарні стосунки з Lamborghini, тому отримав дозвіл на фарбування.

Фото: barrett-jackson.com

На додаток до кольору, Diablo VT Roadster був зі спеціальною табличкою, встановленою на дверях із написом «Donald Trump 1997 Diablo»

Суперкар містить 5,7-літровий атмосферний V12 потужністю 492 к.с., суперкар розганяється до максимальної швидкості 325 км/год.

Трамп продав машину влітку 2002 році, продаж Diablo побив рекорд цін за цю ж марку авто на аукціонах.

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