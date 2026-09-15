Китайські автовиробники дали нові гарантії на свої авто
Нові гарантії китайських автовиробників на свої моделі дивують європейських автовиробників, які стикаються з серйозною конкуренцією.
Про це пише Supercar Blondie.
Зазначається, що китайські автокомпанії викликають занепокоєння на Заході, оскільки прагнуть утвердити своє домінування, особливо в сегменті електромобілів. Більше того, виробники з КНР мають намір конкурувати з європейськими брендами не лише за допомогою низьких цін і передових технологій, а й тривалих гарантій.
Китайські компанії Omoda та Jaecoo почали надавати нову семирічну гарантію на свої автомобілі без обмеження пробігу, що включає сім років допомоги на дорозі.
У виданні нагадали, що багато автовиробників надають гарантію, яка діє до семи років або до певного пробігу. Однак Omoda та Jaecoo вирішили не обмежувати максимальний пробіг.
У виданні додали, що багато інших виробників надають більш скромні гарантії. Наприклад, Tesla пропонує гарантію на чотири роки або 50 000 миль (80 000 км) пробігу. Шведський бренд Polestar пропонує три роки гарантії, а Volkswagen для найдоступніших моделей — три роки або 60 000 миль (96 500 км).
Поділитися новиною
Також за темою
Чому не варто їздити на майже порожньому баку
ПартнерськаЕквайринг для ФОП у 2026 році: як не переплачувати за комісії
Найвитриваліші автомобільні бренди — рейтинг
Morgan Stanley назвав тих, хто найбільше виграє від ШІ
OpenAI готується до IPO, але не планує виходити на біржу цього року
Чи дає згода водія на огляд правоохоронцям обшукувати автомобіль без ухвали