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Китайські автовиробники дали нові гарантії на свої авто

Технології&Авто
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Китайські автовиробники дали нові гарантії на свої авто
Китайські автовиробники дали нові гарантії на свої авто
Нові гарантії китайських автовиробників на свої моделі дивують європейських автовиробників, які стикаються з серйозною конкуренцією.
Про це пише Supercar Blondie.
Зазначається, що китайські автокомпанії викликають занепокоєння на Заході, оскільки прагнуть утвердити своє домінування, особливо в сегменті електромобілів. Більше того, виробники з КНР мають намір конкурувати з європейськими брендами не лише за допомогою низьких цін і передових технологій, а й тривалих гарантій.
Китайські компанії Omoda та Jaecoo почали надавати нову семирічну гарантію на свої автомобілі без обмеження пробігу, що включає сім років допомоги на дорозі.
У виданні нагадали, що багато автовиробників надають гарантію, яка діє до семи років або до певного пробігу. Однак Omoda та Jaecoo вирішили не обмежувати максимальний пробіг.
У виданні додали, що багато інших виробників надають більш скромні гарантії. Наприклад, Tesla пропонує гарантію на чотири роки або 50 000 миль (80 000 км) пробігу. Шведський бренд Polestar пропонує три роки гарантії, а Volkswagen для найдоступніших моделей — три роки або 60 000 миль (96 500 км).
За матеріалами:
УНІАН
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