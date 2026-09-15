Китайські автовиробники дали нові гарантії на свої авто Сьогодні 19:33 — Технології&Авто Китайські автовиробники дали нові гарантії на свої авто

Нові гарантії китайських автовиробників на свої моделі дивують європейських автовиробників, які стикаються з серйозною конкуренцією.

Про це пише Supercar Blondie

Зазначається, що китайські автокомпанії викликають занепокоєння на Заході, оскільки прагнуть утвердити своє домінування, особливо в сегменті електромобілів. Більше того, виробники з КНР мають намір конкурувати з європейськими брендами не лише за допомогою низьких цін і передових технологій, а й тривалих гарантій.

Китайські компанії Omoda та Jaecoo почали надавати нову семирічну гарантію на свої автомобілі без обмеження пробігу, що включає сім років допомоги на дорозі.

У виданні нагадали, що багато автовиробників надають гарантію, яка діє до семи років або до певного пробігу. Однак Omoda та Jaecoo вирішили не обмежувати максимальний пробіг.