Morgan Stanley назвав тих, хто найбільше виграє від ШІ 15.09.2026, 01:36 — Технології&Авто В Morgan Stanley вважають, що вплив штучного інтелекту на ринок праці варто оцінювати не лише через кількість автоматизованих професій чи звільнень

Працівники з вищою освітою та доходами справді можуть одними з перших відчути на собі вплив штучного інтелекту, але водночас саме вони здатні найбільше виграти від його поширення.

Про це пише Кошт з посиланням на Business Insider.

Morgan Stanley вважає, що зростання продуктивності завдяки ШІ може призвести для цієї групи до вищих зарплат, появи нових робочих місць і зростання добробуту.

Економістка Morgan Stanley Гізер Бергер називає цю групу CHIC — це люди з вищою освітою та доходами, які живуть у містах. За оцінкою банку, вони мають високу ймовірність зіткнутися з автоматизацією частини своєї роботи, але водночас мають більше можливостей скористатися економічними перевагами розвитку ШІ.

Хто ризикує втратити частину роботи

Найбільш вразливими можуть виявитися молодші працівники цієї групи. Йдеться насамперед про завдання початкового рівня та рутинну роботу, яку вже можна частково виконувати за допомогою ШІ.

Водночас ситуація для досвідченіших працівників може бути іншою: якщо штучний інтелект дозволить їм виконувати більше роботи за той самий час — компанії можуть отримати стимул платити їм більше. Тобто ШІ не обов’язково має повністю замінювати працівника, щоб суттєво змінити його роботу та винагороду.

Morgan Stanley також звертає увагу на появу нових професій, пов’язаних зі штучним інтелектом. Поки що таких робочих місць недостатньо, щоб робити остаточні висновки, але вже зараз вони переважно орієнтовані на людей із високими доходами та досвідом роботи у сферах, які самі найбільше піддаються впливу ШІ.

Чому ШІ може не лише знищувати робочі місця

Такий прогноз з’явився на тлі побоювань, що штучний інтелект призведе до масштабних звільнень. Однак у Morgan Stanley вважають, що ці ризики можуть перебільшувати довгостроковий вплив технології на економіку.

Раніше Ендрю Сліммон, керівник напряму консультацій з прикладного капіталу Morgan Stanley Investment Management, порівнював нинішні зміни з бумом доткомів. На його думку, як і тоді, технологічний прорив може спочатку створювати сильну невизначеність на ринку праці, але зрештою призвести до його відновлення та появи нових можливостей.

Команда Бергер очікує подібного ефекту й від ШІ. Зростання продуктивності може:

збільшити доходи працівників

створити нові робочі місця

підвищити вартість активів.

Це, своєю чергою, може збільшити добробут домогосподарств і стимулювати споживчі витрати.