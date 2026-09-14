Android отримав функцію швидкого перенесення даних між менеджерами паролів 14.09.2026, 00:30 — Технології&Авто Нова функція працює на рівні операційної системи

Google запускає нову функцію в Android, яка дозволяє користувачам швидко та безпечно переносити паролі і ключі доступу між сумісними менеджерами паролів.

Раніше процес зміни сервісу вимагав завантаження незашифрованих CSV-файлів, а ключі доступу взагалі не можна було перенести — їх доводилося створювати заново.

Нова функція працює на рівні операційної системи. Android відтепер координує передачу даних лише за кілька натискань. Для цього потрібно відкрити застосунок менеджера паролів і вибрати опцію імпорту чи копіювання даних з іншого сервісу.

Далі система автоматично визначає доступні менеджери на пристрої, пропонує обрати потрібний, після чого користувач підтверджує операцію. Усі дані переносяться між застосунками швидко та захищено.

Які менеджери паролів підтримуються

На момент запуску функція підтримується чотирма сервісами: Google Password Manager, 1Password, Bitwarden та Dashlane. Компанія підтвердила, що найближчим часом до переліку приєднаються й інші партнери.