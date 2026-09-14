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Android отримав функцію швидкого перенесення даних між менеджерами паролів

Технології&Авто
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Нова функція працює на рівні операційної системи
Нова функція працює на рівні операційної системи
Google запускає нову функцію в Android, яка дозволяє користувачам швидко та безпечно переносити паролі і ключі доступу між сумісними менеджерами паролів.
Раніше процес зміни сервісу вимагав завантаження незашифрованих CSV-файлів, а ключі доступу взагалі не можна було перенести — їх доводилося створювати заново.
Нова функція працює на рівні операційної системи. Android відтепер координує передачу даних лише за кілька натискань. Для цього потрібно відкрити застосунок менеджера паролів і вибрати опцію імпорту чи копіювання даних з іншого сервісу.
Далі система автоматично визначає доступні менеджери на пристрої, пропонує обрати потрібний, після чого користувач підтверджує операцію. Усі дані переносяться між застосунками швидко та захищено.
Android отримав функцію швидкого перенесення даних між менеджерами паролів

Які менеджери паролів підтримуються

На момент запуску функція підтримується чотирма сервісами: Google Password Manager, 1Password, Bitwarden та Dashlane. Компанія підтвердила, що найближчим часом до переліку приєднаються й інші партнери.
Чи потрібне оновлення застосунків для роботи нової функції — наразі невідомо, адже це може бути реалізовано як серверне оновлення.
За матеріалами:
mezha.media
GoogleТехнології
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