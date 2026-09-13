Audi відродила культову бюджетну модель (фото) Сьогодні 23:17 — Технології&Авто Новий електромобіль черпає натхнення з оригінального A2, Фото: Audi

Через понад 20 років після завершення виробництва оригінальної моделі A2 Audi вирішила відродити її. Компанія представила повністю електричний Audi A2 e-tron.

Про це німецька компанія повідомила на своєму сайті.

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Новий електромобіль черпає натхнення з оригінального A2, поєднуючи ефективну аеродинаміку, просторий інтер’єр і великий запас ходу.

Компактний електромобіль має довжину 4,32 метра, ширину 1,79 метра та висоту 1,55 метра.

Для покращення аеродинаміки інженери використали закрите днище, активні повітрозабірники та спеціальні колісні диски, завдяки чому коефіцієнт аеродинамічного опору становить лише 0,24.

Оновлений Audi A2 e-tron

Електромобіль Audi A2 e-tron створений на платформі MEB із заднім приводом і розташуванням електромотора на задній осі.

Базова версія Audi A2 e-tron отримала електромотор потужністю близько 170 к.с., а також літій-залізо-фосфатну батарею на 52 кВт·год. До 100 км/год ця модифікація розганяється за 8,8 секунди, а запас ходу становить 423 км.

Середня модифікація оснащена 190-сильним електромотором і акумулятором місткістю 61 кВт·год. Вона здатна проїхати до 515 км без підзарядки, а розгін від 0 до 100 км/год займає 7,9 секунди.

Електромобіль заряджається за 24−29 хвилин

На вершині модельного ряду розташувалися дві модифікації з NMC-батареєю місткістю 84 кВт·год.

Перша отримала електромотор на 230 к.с., вона розганяється до 100 км/год за 7 секунд і може проїхати до 646 км. Топова версія має 326 к.с. та запас ходу до 630 км. Розгін до «сотні» займає лише 5,7 секунди.

На швидкісних зарядних станціях постійного струму акумулятор можна зарядити з 10% до 80% за 24−29 хвилин.

Електромобіль можна буде використовувати як резервне джерело електроенергії

Електромобіль отримає підтримку двонаправленого заряджання, завдяки чому його можна буде використовувати як резервне джерело електроенергії для побутових приладів або приватного будинку.

Що стосується інтер’єру, то він виконаний у рамках концепції Softwrap із м’яким тканинним оздобленням.

Салон Audi A2 e-tron

Перед водієм встановлено 11,9-дюймову цифрову панель приладів, а центральне місце на передній панелі займає вигнутий 12,8-дюймовий дисплей мультимедійної системи з інтегрованим штучним інтелектом.