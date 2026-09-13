Автогіганти готують електромобілі «нового покоління»: вони зможуть проїхати понад 1000 км

Hyundai, Ford Motor Company та Stellantis планують випустити електромобілі, які будуть додатково оснащені бензиновими двигунами. Такі моделі покликані розвіяти побоювання водіїв щодо запасу ходу електрокарів.
Ці моделі зможуть проїхати понад 1000 км на одному заряді завдяки бензиновим двигунам.
Компанія Hyundai наприкінці серпня оголосила, що кросовер Santa Fe наступного покоління, який дебютує у 2027 році, також буде доступний у версії EREV. Схожу модель запропонує й люксовий суббренд Genesis.
У виданні додали, що в грудні минулого року Ford вирішила припинити виробництво електрoпікапа F-150 Lightning, оскільки модель не виправдала очікувань щодо продажів. Натомість на американський ринок незабаром вийде пікап у версії EREV.