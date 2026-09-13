Автогіганти готують електромобілі «нового покоління»: вони зможуть проїхати понад 1000 км Сьогодні 05:04 — Технології&Авто Першою такою моделлю Stellantis стане великий позашляховик, Фото: Stellantis

Hyundai, Ford Motor Company та Stellantis планують випустити електромобілі, які будуть додатково оснащені бензиновими двигунами. Такі моделі покликані розвіяти побоювання водіїв щодо запасу ходу електрокарів.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що електромобілі зі збільшеним запасом ходу (EREV) мають ДВС, який виконує роль генератора для підзарядки акумуляторної батареї. Це дозволяє значно збільшити запас ходу авто.

«Це просто чудове рішення», — сказав керівник відділу силових установок у Stellantis Міккі Блай.

У виданні зазначили, що концерн Stellantis наприкінці цього року або на початку наступного року планує представити EREV-позашляховик Jeep Grand Wagoneer, а за ним піде пікап Ram 1500 REV.

Ці моделі зможуть проїхати понад 1000 км на одному заряді завдяки бензиновим двигунам.

Компанія Hyundai наприкінці серпня оголосила, що кросовер Santa Fe наступного покоління, який дебютує у 2027 році, також буде доступний у версії EREV. Схожу модель запропонує й люксовий суббренд Genesis.