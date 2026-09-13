ЄС ризикує втратити 300 тисяч робочих місць через конкуренцію з боку Китаю 13.09.2026, 02:12 — Технології&Авто Прапор ЄС

Європейська промисловість може втратити 300 тисяч робочих місць до кінця 2026 року через конкуренцію з боку китайських виробників.

Про це заявила європейська галузева організація Eurometal, передає The Guardian.

👛 Потрібні гроші до зарплати? Обирайте кредит онлайн за кілька хвилин. Всі умови як на долоні завдяки сервісу від Finance.ua.

В Eurometal попереджають, що Китай намагається зайняти ключові позиції у виробничих ланцюгах Європи — не лише постачати сировину, а й продавати готову продукцію.

Особливу загрозу становить імпорт металів і хімікатів, які використовують приблизно в 90% виробничих процесів.

Європейські виробники також мають вищі витрати через мита на імпорт сталі та податки на викиди вуглецю.

За словами Eurometal, китайські компанії не мають таких витрат, а слабший курс юаня додатково ускладнює конкуренцію.