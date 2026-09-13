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ЄС ризикує втратити 300 тисяч робочих місць через конкуренцію з боку Китаю

Технології&Авто
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Прапор ЄС
Прапор ЄС
Європейська промисловість може втратити 300 тисяч робочих місць до кінця 2026 року через конкуренцію з боку китайських виробників.
Про це заявила європейська галузева організація Eurometal, передає The Guardian.
В Eurometal попереджають, що Китай намагається зайняти ключові позиції у виробничих ланцюгах Європи — не лише постачати сировину, а й продавати готову продукцію.
Особливу загрозу становить імпорт металів і хімікатів, які використовують приблизно в 90% виробничих процесів.
Європейські виробники також мають вищі витрати через мита на імпорт сталі та податки на викиди вуглецю.
За словами Eurometal, китайські компанії не мають таких витрат, а слабший курс юаня додатково ускладнює конкуренцію.
В організації попереджають, що проблема може призвести не лише до скорочення виробництва та робочих місць, а й до втрати інвестицій і технологій. Через це Eurometal проведе в Брюсселі акцію біля штаб-квартири Єврокомісії.
За матеріалами:
theБабель
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