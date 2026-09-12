Названо найкращі вживані автомобілі останнього десятиліття Сьогодні 23:22 — Технології&Авто Volkswagen Golf

Volkswagen Golf назвали найпопулярнішим вживаним автомобілем останнього десятиліття у Великій Британії.

Такі результати отримала компанія CarGurus після опитування 1000 водіїв віком від 27 років.

Дослідження охопило період із 2016 року та показало, які моделі найбільше подобалися покупцям на вторинному ринку.

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Друге місце посів BMW X3, а третім став Audi Q3. До першої п’ятірки також увійшли Audi A3 та Vauxhall Astra.

Далі розташувалися:

Kia Sportage,

Nissan Qashqai,

Toyota C-HR,

Audi Q5,

Honda Civic.

Найпопулярнішим типом кузова виявився хетчбек — його обрали 28% опитаних. Середньорозмірні SUV отримали 21%, а компактні кросовери — 15%.

Що важливо при купівлі вживаного авто

Головними критеріями під час вибору автомобіля британці назвали надійність, дизайн і співвідношення ціни та якості.

Водночас при купівлі вживаного авто найбільше значення мають надійність і витрати на експлуатацію — їх назвали важливими відповідно 60% і 54% респондентів.

За останні десять років помітно змінилося ставлення водіїв до автомобільних технологій.

Найбільш корисними функціями вони вважають камеру кругового огляду, яку обрали 30% опитаних, та системи допомоги під час паркування — 28%. Ще 25% відзначили безключовий доступ і запуск двигуна кнопкою.

Водночас жестове керування та оновлення автомобіля через інтернет залишаються малопопулярними.

Цікаво, що 70% водіїв стали більше уваги приділяти безпеці, ніж десять років тому, а 66% тепер очікують від вживаного автомобіля сучасних технологій.

При цьому 61% респондентів більше замислюються про екологічність і чистіші двигуни.