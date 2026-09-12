ТОП-5 найкращих французьких авто всіх часів (фото) Сьогодні 06:08 — Технології&Авто Найкращі французькі авто всіх часів, Фото: magnific

Французькі виробники не боялися експериментувати: одні створювали доступні машини для мільйонів водіїв, інші — розкішні гран-турери та гоночні автомобілі, що ставали легендами автоспорту. До п’ятірки найвидатніших французьких автомобілів різних епох увійшли моделі, які залишили помітний слід в історії.

Про це пише Autocar.

Alpine A110

Оригінальна Alpine A110 дебютувала у 1961 році й стала автомобілем, який фактично сформував репутацію марки Alpine.

Невеликий спортивний автомобіль отримав легкий кузов зі склопластику та заднє розташування двигуна Renault.

Така конструкція забезпечувала хороше зчеплення з дорогою, що особливо цінувалося у ралі.

Alpine A110

Згодом потужність окремих версій зросла до приблизно 138 к. с. A110 здобула значні успіхи в автоспорті й залишалася у виробництві до 1977 року.

Загалом було випущено понад 8 тисяч таких автомобілів. Крім Франції, модель складали у низці інших країн, зокрема Іспанії, Бразилії та Мексиці.

Bugatti Type 35

Bugatti Type 35 з’явився у 1924 році й став одним із найвідоміших гоночних автомобілів першої половини ХХ століття.

Перші версії оснащували 2-літровим рядним восьмициліндровим двигуном, однак згодом з’явилися потужніші модифікації з нагнітачем і моторами об’ємом до 2,3 літра.

Bugatti Type 35

Автомобіль важив близько 750 кг, а потужність окремих дорожніх версій сягала приблизно 138 к. с.

За час своєї спортивної кар’єри різні модифікації Type 35 здобули понад дві тисячі перемог у перегонах.

Ще однією характерною особливістю моделі стали легкосплавні колеса з вісьмома спицями, в конструкцію яких були інтегровані гальмівні барабани.

Citroën 2CV

Citroën 2CV став одним із наймасовіших і найвпізнаваніших французьких автомобілів ХХ століття.

Проєкт моделі розробляли ще до Другої світової війни. Частину ранніх прототипів довелося приховувати, щоб вони не потрапили до рук німецьких окупаційних військ.

Citroën 2CV

Серійний 2CV представили у 1948 році. Спочатку покупці поставилися до незвичного автомобіля досить стримано, однак поступово його простота, невибагливість і м’яка підвіска зробили модель надзвичайно популярною.

Автомобіль оснащували двоциліндровими опозитними двигунами повітряного охолодження. В пізніших версіях робочий об’єм зріс до 602 куб. см, а максимальна потужність — приблизно до 31 к. с.

Виробництво 2CV тривало до 1990 року. За цей час було випущено близько 3,8 млн автомобілів.

Citroën C6

Citroën C6 став однією з найсміливіших французьких моделей початку XXI століття.

Автомобіль вийшов на ринок у 2005 році та помітно відрізнявся від стриманіших конкурентів Audi, BMW і Mercedes-Benz.

Серед найбільш незвичних деталей C6 — увігнуте заднє скло та характерний силует, у якому простежувалися мотиви легендарного Citroën CX.

Citroën C6

Особливу увагу інженери приділили комфорту. Модель отримала електронно керовану гідропневматичну підвіску Hydractive, яка забезпечувала надзвичайно плавний хід.

Ще до початку серійного виробництва одним із C6 користувався тодішній президент Франції Жак Ширак.

Facel Vega HK500

Facel Vega спочатку була кузовним ательє, але в 1950-х роках компанія почала виробляти власні автомобілі. Однією з найвідоміших моделей став HK500, який представили у 1958 році.

Розкішний гран-турер оснащували американським 6,0-літровим двигуном V8 Chrysler.

Потужність окремих версій сягала близько 360 к. с., що робило HK500 одним із найпотужніших європейських дорожніх автомобілів своєї епохи.

Facel Vega HK500

Водночас модель створювали не лише заради швидкості. Велике значення приділяли комфорту та оздобленню салону.

Цікаво, що панель приладів, яка нагадувала натуральне дерево, насправді була металевою — дерев’яний малюнок наносили за допомогою фарбування.