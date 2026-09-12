ТОП-5 найкращих французьких авто всіх часів (фото)

Французькі виробники не боялися експериментувати: одні створювали доступні машини для мільйонів водіїв, інші — розкішні гран-турери та гоночні автомобілі, що ставали легендами автоспорту. До п’ятірки найвидатніших французьких автомобілів різних епох увійшли моделі, які залишили помітний слід в історії.
Оригінальна Alpine A110 дебютувала у 1961 році й стала автомобілем, який фактично сформував репутацію марки Alpine.
Невеликий спортивний автомобіль отримав легкий кузов зі склопластику та заднє розташування двигуна Renault.
Така конструкція забезпечувала хороше зчеплення з дорогою, що особливо цінувалося у ралі.
Згодом потужність окремих версій зросла до приблизно 138 к. с. A110 здобула значні успіхи в автоспорті й залишалася у виробництві до 1977 року.
Загалом було випущено понад 8 тисяч таких автомобілів. Крім Франції, модель складали у низці інших країн, зокрема Іспанії, Бразилії та Мексиці.
Bugatti Type 35
Bugatti Type 35 з’явився у 1924 році й став одним із найвідоміших гоночних автомобілів першої половини ХХ століття.
Перші версії оснащували 2-літровим рядним восьмициліндровим двигуном, однак згодом з’явилися потужніші модифікації з нагнітачем і моторами об’ємом до 2,3 літра.
Автомобіль важив близько 750 кг, а потужність окремих дорожніх версій сягала приблизно 138 к. с.
За час своєї спортивної кар’єри різні модифікації Type 35 здобули понад дві тисячі перемог у перегонах.
Ще однією характерною особливістю моделі стали легкосплавні колеса з вісьмома спицями, в конструкцію яких були інтегровані гальмівні барабани.
Citroën 2CV
Citroën 2CV став одним із наймасовіших і найвпізнаваніших французьких автомобілів ХХ століття.
Проєкт моделі розробляли ще до Другої світової війни. Частину ранніх прототипів довелося приховувати, щоб вони не потрапили до рук німецьких окупаційних військ.
Серійний 2CV представили у 1948 році. Спочатку покупці поставилися до незвичного автомобіля досить стримано, однак поступово його простота, невибагливість і м’яка підвіска зробили модель надзвичайно популярною.
Автомобіль оснащували двоциліндровими опозитними двигунами повітряного охолодження. В пізніших версіях робочий об’єм зріс до 602 куб. см, а максимальна потужність — приблизно до 31 к. с.
Виробництво 2CV тривало до 1990 року. За цей час було випущено близько 3,8 млн автомобілів.
Citroën C6
Citroën C6 став однією з найсміливіших французьких моделей початку XXI століття.
Автомобіль вийшов на ринок у 2005 році та помітно відрізнявся від стриманіших конкурентів Audi, BMW і Mercedes-Benz.
Серед найбільш незвичних деталей C6 — увігнуте заднє скло та характерний силует, у якому простежувалися мотиви легендарного Citroën CX.
Особливу увагу інженери приділили комфорту. Модель отримала електронно керовану гідропневматичну підвіску Hydractive, яка забезпечувала надзвичайно плавний хід.
Ще до початку серійного виробництва одним із C6 користувався тодішній президент Франції Жак Ширак.
Facel Vega HK500
Facel Vega спочатку була кузовним ательє, але в 1950-х роках компанія почала виробляти власні автомобілі. Однією з найвідоміших моделей став HK500, який представили у 1958 році.