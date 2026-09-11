Sкода може відмовитися від культового авто Сьогодні 23:37 — Технології&Авто

Škoda Superb після 25 років на ринку може не отримати п’ятого покоління.

Глава чеської марки Клаус Целльмер не став гарантувати майбутнє моделі та заявив, що компанія розглядає скорочення кількості автомобілів у лінійці на тлі падіння попиту на великі седани та універсали в Європі.

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Однією з причин невизначеності є сама модельна гамма Škoda. Superb і Octavia вже зараз близькі за призначенням, адже обидві пропонують великий салон та значний багажник. У майбутньому ця різниця може стати ще меншою.

Показовим є концепт електричної Octavia Vision O. Його довжина становить 4,85 метра, тоді як Superb Combi нинішнього покоління має 4,902 метра. Різниця складає лише 52 мм. Для порівняння, актуальна Octavia Combi значно коротша і має довжину 4,698 метра.

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Нова електрична платформа SSP концерну Volkswagen Group дозволяє створювати автомобілі розміром із Superb. Тому в Škoda розглядають, чи потрібні бренду два окремі великі моделі, або ж майбутня Octavia зможе одночасно охопити аудиторію Superb.

При цьому Superb залишається важливою моделлю для Škoda. Сучасна версія вийшла на ринок у 2001 році, а загальний обсяг продажів моделі за цей час перевищив 1,6 млн автомобілів. Нинішній Superb Combi має багажник об’ємом 690 літрів.

Однак європейський авторинок змінюється. Великі седани майже зникли, універсали втрачають популярність, а покупці дедалі частіше обирають SUV. На цьому тлі Škoda також розширює електричну лінійку, зокрема за рахунок семимісного Peaq та компактніших доступніших моделей.

Додатковим фактором є стратегія Volkswagen Group, яка планує до 2035 року приблизно вдвічі скоротити кількість моделей своїх брендів. При цьому навіть хороші фінансові результати Škoda не гарантують Superb продовження життя. У першій половині року компанія отримала 16 млрд євро виручки та досягла рентабельності продажів 8,5%.