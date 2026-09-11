Китай оголосив масштабну автостратегію до 2030 року Сьогодні 19:23 — Технології&Авто

Уряд Китаю оприлюднив новий п’ятирічний план розвитку автопрому, який визначає стратегічні орієнтири до 2030 року.

Країна прагне досягти показника, за якого 70% нових легкових автомобілів становитимуть електромобілі або гібриди.

Про це пише Bloomberg

Окрему увагу Пекін приділяє комерційному транспорту: до кінця десятиліття 40% продажів нових вантажівок та автобусів мають бути електричними.

Водночас влада розраховує вивести національних автовиробників до світової еліти, де вони відіграватимуть ключову роль у формуванні глобальних галузевих стандартів.

Попередній план 2021 року передбачав досягнення 20% продажу екологічних авто до 2025 року, проте Китай значно перевищив цей показник, зафіксувавши минулого року 54%.

Експерти прогнозують, що ціль у 70% також буде підкорена достроково на тлі зростання цін на бензин, через що вже у серпні частка таких машин сягнула 65%.

Попри стрімке зростання, внутрішній ринок стикається з серйозними труднощами: за вісім місяців продажі впали на 21%, а затяжна цінова війна завдала удару по прибутках підприємств і стандартах якості.

Для подолання кризових явищ уряд планує поглибити реформи, стимулювати злиття компаній та вихід з ринку неефективних гравців задля ліквідації надлишкових потужностей.

Окрім масового впровадження систем автономного водіння, п’ятирічка зосереджена на розвитку передових технологій.