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Китай оголосив масштабну автостратегію до 2030 року

Технології&Авто
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Уряд Китаю оприлюднив новий п’ятирічний план розвитку автопрому, який визначає стратегічні орієнтири до 2030 року.
Країна прагне досягти показника, за якого 70% нових легкових автомобілів становитимуть електромобілі або гібриди.
Про це пише Bloomberg.
Окрему увагу Пекін приділяє комерційному транспорту: до кінця десятиліття 40% продажів нових вантажівок та автобусів мають бути електричними.
Водночас влада розраховує вивести національних автовиробників до світової еліти, де вони відіграватимуть ключову роль у формуванні глобальних галузевих стандартів.
Попередній план 2021 року передбачав досягнення 20% продажу екологічних авто до 2025 року, проте Китай значно перевищив цей показник, зафіксувавши минулого року 54%.
Експерти прогнозують, що ціль у 70% також буде підкорена достроково на тлі зростання цін на бензин, через що вже у серпні частка таких машин сягнула 65%.
Попри стрімке зростання, внутрішній ринок стикається з серйозними труднощами: за вісім місяців продажі впали на 21%, а затяжна цінова війна завдала удару по прибутках підприємств і стандартах якості.
Для подолання кризових явищ уряд планує поглибити реформи, стимулювати злиття компаній та вихід з ринку неефективних гравців задля ліквідації надлишкових потужностей.
Окрім масового впровадження систем автономного водіння, п’ятирічка зосереджена на розвитку передових технологій.
Зокрема, йдеться про розробку нових стандартів для твердотільних акумуляторів та вдосконалення процесів переробки й повторного вилучення стратегічно важливих металів, таких як літій, кобальт і нікель.
За матеріалами:
Finance.ua
Китай
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