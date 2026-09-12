ШІ створив у США в рази більше робочих місць, ніж знищив Сьогодні 07:13 — Технології&Авто Штучний інтелект, Фото: magnific

Прогнози про масове безробіття через штучний інтелект поки не справджуються. Навпаки, технологія створює у США більше робочих місць, ніж знищує. Із середини 2023 року ШІ спричинив появу приблизно мільйона нових вакансій. За цей час через впровадження технології звільнено близько 200 тисяч людей.

Про це повідомляє The Economist.

Дата-центри створюють попит на технічних фахівців

Головним драйвером найму стала розбудова інфраструктури для ШІ.

За розрахунками Goldman Sachs, річні витрати на обладнання для штучного інтелекту, зокрема чипи, сервери, дата-центри, системи охолодження та електромережі, зросли приблизно на 500 млрд доларів порівняно з 2022 роком.

Будівництво дата-центрів у США зараз коштує понад 75 млрд доларів на рік. За інформацією Бюро перепису населення США, за рік ці витрати збільшилися майже на 60%.

Через це різко зріс попит на електриків, інженерів систем охолодження, фахівців з електромереж і техніків з обслуговування обладнання.

З 2023 року зайнятість у п’яти галузях, пов’язаних із будівництвом дата-центрів, зросла приблизно на 320 тисяч робочих місць понад звичайний тренд для будівництва та виробництва.

За оцінкою LinkedIn, у 2023−2025 роках у США з’явилося майже 500 тисяч робочих місць, пов’язаних із дата-центрами.

Дефіцит працівників позначається і на зарплатах. За рік до червня середня погодинна оплата у виробництві електрообладнання зросла більш ніж на 13%, а серед підрядників електриків — майже на 8%.

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Вакансії з монтажу та обслуговування обладнання у дата-центрах пропонують приблизно на 40% вищу зарплату, ніж аналогічна робота в інших сферах.

Проте навіть вищі зарплати не вирішують проблему з кадрами. Під час візиту на завод трансформаторів очільник Національної асоціації виробників електрообладнання (NEMA) Дональд Лівенс запитав керівницю підприємства, яка допомога їй потрібна найбільше.

«Може, ви самі приїдете і попрацюєте на одній з наших ліній?» — відповіла вона.

ШІ створює нові професії

ШІ паралельно формує новий клас офісних працівників. З’являються інженери, які створюють моделі, фахівці з розмітки даних, які навчають алгоритми, «виїзні» інженери, що впроваджують системи у клієнтів, а також директори з ШІ. Вони визначають, як компанії використовуватимуть технологію.

За підрахунками дослідницького інституту Burning Glass, близько 1% усіх професійних посад у США вже припадає на суто «ШІ-посади». Загалом це близько мільйона робочих місць. У комп’ютерних науках і біотехнологіях їхня частка сягає 4−5%.

За інформацією LinkedIn, кількість вакансій для ШІ-інженерів, директорів з ШІ та працівників на подібних посадах приблизно подвоїлася у 2023−2024 роках.

Третє джерело нових робочих місць: зростання продуктивності. Коли ШІ допомагає юристам швидше готувати договори, а аналітикам за лічені хвилини опрацьовувати фінансову звітність, вартість послуг знижується. Це може збільшувати попит на них.

Так, з 2023 до 2025 року кількість помічників юристів у США збільшилася приблизно на 11%, а аналітиків ринку на 6%. Для порівняння, загальна зайнятість у країні за цей час зросла лише приблизно на 2,5%.

Деякі професії справді скорочуються. З січня 2023 року кількість працівників служби підтримки клієнтів зменшилася приблизно на 10%, а секретарів і адміністративних асистентів стало приблизно на 15% менше.

За прогнозом Бюро статистики праці США, до 2035 року офісні та адміністративні професії втратять 752 тисячі робочих місць. Те саме бюро очікує, що сектор комунальних послуг стане одним із найшвидше зростаючих у найближче десятиліття.

Консалтингова компанія Challenger, Gray & Christmas оцінює, що у 2026 році американські компанії в середньому оголошували близько 16 тисяч звільнень на місяць, пов’язаних із ШІ. Але ця цифра губиться порівняно із загальним рухом на ринку праці США. Щомісяця там звільняється приблизно 1,7 млн людей.