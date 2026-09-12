Названо 4 найнадійніші моделі авто, які можуть прослужити понад десятиліття (фото) Сьогодні 04:17 — Технології&Авто Не доведеться міняти 10 років: названо 4 найнадійніші моделі авто 2026, Фото: magnific

Експерти назвали чотири моделі автомобілів 2026 року, які вирізняються надійністю та можуть прослужити щонайменше десятиліття. До списку увійшли Honda CR-V, Toyota Sienna, Hyundai Elantra Hybrid і Lexus LS.

Про це повідомило видання GOBankingRates, посилаючись на думки автомобільних експертів.

Фахівці радять під час вибору нового авто звертати увагу на моделі, побудовані на перевірених платформах із надійними основними компонентами, зокрема силовими установками.

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Експерт Turn5 Inc. Джастін Дуган зазначив, що зрілі платформи мають перевагу перед повністю новими конструкціями.

За його словами, виробники роками вдосконалювали такі платформи, тому їхні силові установки зазвичай надійніші та рідше потребують ремонту.

Honda CR-V

Honda CR-V експерти назвали одним із вдалих варіантів для тривалої експлуатації. Автомобільний аналітик CarEdge Джастін Фішер також рекомендував Honda Accord, CR-V та Civic, назвавши їх вигідними моделями, які здатні долати великі відстані.

Honda CR-V

Експерт автомобільної галузі Мелані Муссон окремо виділила CR-V. Вона зазначила, що автомобіль підходить для різних потреб: він достатньо просторий для невеликої родини, але водночас компактний і маневрений.

Також модель оснащена комплексом систем безпеки Honda Sensing.

Toyota Sienna

Toyota Sienna також потрапила до списку моделей, які можуть служити понад 10 років. Джастін Фішер назвав Toyota лідером за надійністю, хоча зазначив, що через зростання репутації бренду ціни на багато моделей у 2026 році підвищилися.

Toyota Sienna

Мелані Муссон рекомендує Sienna тим, кому потрібен простір великого позашляховика, але водночас комфорт і економічність автомобіля.

За її словами, за умови регулярного технічного обслуговування автомобілі Toyota зазвичай служать значно довше десяти років.

Hyundai Elantra Hybrid

Hyundai Elantra Hybrid також вважають надійним варіантом серед автомобілів 2026 року.

За словами віцепрезидента з розвитку бізнесу ACV Auctions Ренді Бароне, Hyundai та Kia останніми роками помітно покращили довговічність своїх машин.

Hyundai Elantra Hybrid

«Останніми роками Hyundai та Kia помітно додали в довговічності, і ми бачимо, що більше таких автомобілів добре працюють після позначки у 100 тисяч миль», — зазначив Бароне.

Elantra Hybrid також отримала високий бал за надійність від Consumer Reports.

Lexus LS

Четвертою моделлю став Lexus LS. Джастін Дуган радить тим, хто хоче автомобіль із тривалим терміном служби, обирати бренди, які мають менше проблем у розрахунку на 100 автомобілів.

Lexus LS

За даними дослідження J.D. Power за 2025 рік, Lexus третій рік поспіль посів перше місце за загальною надійністю автомобілів. Ренді Бароне зазначив, що поєднання інженерних рішень, надійності та вартості володіння виводить Lexus у число лідерів за довговічністю.