Cadillac запустив у продаж новий плагін-гібридний кросовер XT5 (фото) 13.09.2026, 01:07 — Технології&Авто Cadillac XT5 PHEV

Бренд Cadillac запустив у продаж плагін-гібридну версію кросовера XT5. Нова модифікація відрізняється не лише технікою, але також дизайном екстер’єру та розширеним списком обладнання.

Про це пише autogeek.

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Cadillac XT5 PHEV за замовчуванням має повний привід. Силова установка гібрида включає бензинову турбочетвірку на 1,5 л (156 к.с.) та два електромотори. Сукупна віддача системи складає 524 к.с. та 740 Нм.

Салон Cadillac XT5 PHEV

Гібридний кросовер укомплектований батареєю ємністю 35,5 кВт*год, тільки на електротязі він проїде 215 км за циклом CLTC, сумарна далекобійність — 1360 км. Від 0 до 100 км/год Cadillac XT5 PHEV розганяється за 4,8 секунди.

Cadillac XT5 PHEV укомплектований батареєю ємністю 35,5 кВт*год

Cadillac XT5 PHEV має модернізований дизайн екстер’єру. Повноцінний гібрид отримав власні бампери, у нижній частині переднього ще є активні заслінки.

Зрештою, тільки нова версія може бути виконана в матовому білому або оранжевому кольорі.

Інтер’єр Cadillac XT5 PHEV

Інтер’єр загалом такий самий, як у звичайного XT5. Але при цьому покращено оснащення.

Так, на центральному тунелі PHEV-версії знаходяться два майданчики для бездротової зарядки замість одного, а у встановленому між передніми кріслами підлокітнику з’явився бокс із функціями підігріву та охолодження, плюс є «антибактеріальна функція з використанням іонів срібла».

Cadillac XT5 PHEV