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Cadillac запустив у продаж новий плагін-гібридний кросовер XT5 (фото)

Технології&Авто
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Cadillac XT5 PHEV
Cadillac XT5 PHEV
Бренд Cadillac запустив у продаж плагін-гібридну версію кросовера XT5. Нова модифікація відрізняється не лише технікою, але також дизайном екстер’єру та розширеним списком обладнання.
Про це пише autogeek.
Cadillac XT5 PHEV за замовчуванням має повний привід. Силова установка гібрида включає бензинову турбочетвірку на 1,5 л (156 к.с.) та два електромотори. Сукупна віддача системи складає 524 к.с. та 740 Нм.
Салон Cadillac XT5 PHEV
Салон Cadillac XT5 PHEV
Гібридний кросовер укомплектований батареєю ємністю 35,5 кВт*год, тільки на електротязі він проїде 215 км за циклом CLTC, сумарна далекобійність — 1360 км. Від 0 до 100 км/год Cadillac XT5 PHEV розганяється за 4,8 секунди.
Cadillac XT5 PHEV укомплектований батареєю ємністю 35,5 кВт*год
Cadillac XT5 PHEV укомплектований батареєю ємністю 35,5 кВт*год
Cadillac XT5 PHEV має модернізований дизайн екстер’єру. Повноцінний гібрид отримав власні бампери, у нижній частині переднього ще є активні заслінки.
Зрештою, тільки нова версія може бути виконана в матовому білому або оранжевому кольорі.
Інтер’єр Cadillac XT5 PHEV
Інтер’єр Cadillac XT5 PHEV
Інтер’єр загалом такий самий, як у звичайного XT5. Але при цьому покращено оснащення.
Так, на центральному тунелі PHEV-версії знаходяться два майданчики для бездротової зарядки замість одного, а у встановленому між передніми кріслами підлокітнику з’явився бокс із функціями підігріву та охолодження, плюс є «антибактеріальна функція з використанням іонів срібла».
Cadillac XT5 PHEV
Cadillac XT5 PHEV
Загалом у Cadillac XT5 PHEV дві комплектації. Топова ще має матричні фари, активну підвіску, шестипоршневі гальмівні механізми Brembo, аудіосистему з 15 динаміками замість стандартних семи.
За матеріалами:
Autogeek
АвтоГібридКросовер
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