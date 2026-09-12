Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Попит на електрокари знизився на 47%: які моделі купують українці
— Технології&Авто
В Україні знижується попит на електрокари. У серпні українці придбали понад 4,2 тис. електромобілів, що на 47% менше порівняно з серпнем минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Які електромобілі купували українці
За даними аналітиків, більшість реалізованих у серпні електрокарів становили легковики — 4 074 авто.
З них 503 були новими (на 73% менше, ніж у серпні 2025 року), а ще 3 571 авто — уживаними (-39%).
Також минулого місяця було продано 160 комерційних електромобілів, але лише два з них були новими.
Для порівняння, роком раніше із 175 проданих комерційних BEV новими були 24 авто.
До пʼятірки найпопулярніших нових електромобілів серпня потрапили:
- BYD Sea Lion 06 EV — 102 од.;
- ZEEKR 001 — 46 од.;
- ZEEKR 7X — 44 од.;
- MG4 EV — 36 од.;
- Toyota BZ4X — 33 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних електромобілів:
- Tesla Model Y — 494 од.;
- Tesla Model 3 — 480 од.;
- Nissan Leaf — 454 од.;
- Chevrolet Bolt — 199 од.;
- Hyundai Ioniq 5 — 160 од.
Раніше Finance.ua писав, що у першій половині 2026 року європейці зареєстрували 7,23 мільйона нових легковиків, і майже 70% з них мали електрифіковану силову установку.
Найбільше електромобілів купують у Німеччині та Великій Британії, а за часткою таких машин беззаперечно лідирує Норвегія. Водночас у Східній Європі ринок електромобілів зростає чи не найшвидше.