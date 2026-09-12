0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Попит на електрокари знизився на 47%: які моделі купують українці

Технології&Авто
78
Найпопулярніші електромобілі серпня
Найпопулярніші електромобілі серпня, Фото: magnific
В Україні знижується попит на електрокари. У серпні українці придбали понад 4,2 тис. електромобілів, що на 47% менше порівняно з серпнем минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які електромобілі купували українці

За даними аналітиків, більшість реалізованих у серпні електрокарів становили легковики — 4 074 авто.
З них 503 були новими (на 73% менше, ніж у серпні 2025 року), а ще 3 571 авто — уживаними (-39%).
Також минулого місяця було продано 160 комерційних електромобілів, але лише два з них були новими.
Для порівняння, роком раніше із 175 проданих комерційних BEV новими були 24 авто.
До пʼятірки найпопулярніших нових електромобілів серпня потрапили:
  • BYD Sea Lion 06 EV — 102 од.;
  • ZEEKR 001 — 46 од.;
  • ZEEKR 7X — 44 од.;
  • MG4 EV — 36 од.;
  • Toyota BZ4X — 33 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних електромобілів:
  • Tesla Model Y — 494 од.;
  • Tesla Model 3 — 480 од.;
  • Nissan Leaf — 454 од.;
  • Chevrolet Bolt — 199 од.;
  • Hyundai Ioniq 5 — 160 од.
Раніше Finance.ua писав, що у першій половині 2026 року європейці зареєстрували 7,23 мільйона нових легковиків, і майже 70% з них мали електрифіковану силову установку.
Найбільше електромобілів купують у Німеччині та Великій Британії, а за часткою таких машин беззаперечно лідирує Норвегія. Водночас у Східній Європі ринок електромобілів зростає чи не найшвидше.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниУкравтопромЕлектромобілі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems