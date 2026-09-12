Попит на електрокари знизився на 47%: які моделі купують українці Сьогодні 19:12 — Технології&Авто Найпопулярніші електромобілі серпня, Фото: magnific

В Україні знижується попит на електрокари. У серпні українці придбали понад 4,2 тис. електромобілів, що на 47% менше порівняно з серпнем минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які електромобілі купували українці

За даними аналітиків, більшість реалізованих у серпні електрокарів становили легковики — 4 074 авто.

З них 503 були новими (на 73% менше, ніж у серпні 2025 року), а ще 3 571 авто — уживаними (-39%).

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Також минулого місяця було продано 160 комерційних електромобілів, але лише два з них були новими.

Для порівняння, роком раніше із 175 проданих комерційних BEV новими були 24 авто.

До пʼятірки найпопулярніших нових електромобілів серпня потрапили:

BYD Sea Lion 06 EV — 102 од.;

ZEEKR 001 — 46 од.;

ZEEKR 7X — 44 од.;

MG4 EV — 36 од.;

Toyota BZ4X — 33 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних електромобілів:

Tesla Model Y — 494 од.;

Tesla Model 3 — 480 од.;

Nissan Leaf — 454 од.;

Chevrolet Bolt — 199 од.;

Hyundai Ioniq 5 — 160 од.

Раніше Finance.ua писав , що у першій половині 2026 року європейці зареєстрували 7,23 мільйона нових легковиків, і майже 70% з них мали електрифіковану силову установку.