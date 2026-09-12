Bluetti представила потужний «електрогенератор» на колесах як альтернативу бензиновим моделям

Пристрій працює без шуму та вихлопних газів і може використовуватися вдома, на будівельних майданчиках, заходах або в аварійних ситуаціях.
В основі Pioneer 5000 лежить акумулятор LFP ємністю 5,12 кВт·год. За потреби її можна розширити до 35 кВт·год.
За оцінкою Bluetti, такого запасу енергії вистачить, щоб забезпечувати середній будинок електроенергією понад добу за високого навантаження.
Пристрій забезпечує 5 кВт постійної потужності змінного струму та до 18 кВт пікової потужності протягом 0,1 секунди, що дозволяє запускати обладнання з великим пусковим струмом, зокрема повітряні компресори, водяні насоси та двигуни.