Bluetti представила потужний «електрогенератор» на колесах як альтернативу бензиновим моделям Сьогодні 03:12 — Технології&Авто Bluetti створила електрогенератор

Компанія Bluetti на IFA 2026 представила Pioneer 5000 — потужну портативну електростанцію, яку виробник позиціонує як альтернативу традиційним бензиновим генераторам.

Про це пише Energy Storage.

Читайте також Генератор чи зарядна станція: що краще обрати для дому під час відключень світла

Пристрій працює без шуму та вихлопних газів і може використовуватися вдома, на будівельних майданчиках, заходах або в аварійних ситуаціях.

В основі Pioneer 5000 лежить акумулятор LFP ємністю 5,12 кВт·год. За потреби її можна розширити до 35 кВт·год.

За оцінкою Bluetti, такого запасу енергії вистачить, щоб забезпечувати середній будинок електроенергією понад добу за високого навантаження.

Пристрій забезпечує 5 кВт постійної потужності змінного струму та до 18 кВт пікової потужності протягом 0,1 секунди, що дозволяє запускати обладнання з великим пусковим струмом, зокрема повітряні компресори, водяні насоси та двигуни.

Для заряджання станція може одночасно використовувати електромережу та сонячні панелі. Максимальна потужність заряджання таким способом становить 6,2 кВт.

Пристрій також отримав захист від пилу та води за стандартом IP65 і може працювати за температури від -20 до +55 °C.