Toyota відклала запуск електричного Highlander 12.09.2026, 01:19 — Технології&Авто Toyota Highlander EV

Toyota відклала запуск свого майбутнього Highlander EV. Виробництво мало розпочатися десь у 2026 році, але тепер може розпочатися на початку 2027 року.

Про це пише Motor1.com.

Чому Toyota відклала запуск електричного Highlander

Майбутньому електромобілю Toyota Highlander EV потрібно ще трохи доопрацювання, перш ніж він буде готовий до виходу на ринок.

Запуск трирядного кросовера (SUV) Toyota був запланований на середину 2026 року.

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Тепер, схоже, потенційним покупцям доведеться чекати до середини чи навіть кінця 2027 року, щоби отримати його.

Згідно зі звітом Nikkei Asia, Toyota необхідно відкласти запуск лише на чотири місяці, а можливо, і на 12 місяців. Ця суттєва затримка пов’язана з фінальним тестуванням та доопрацюванням, оскільки Toyota не хоче випускати недороблений продукт.

Toyota Highlander EV

Довгострокова стратегія розвитку електромобілів

Toyota не була явним лідером у сегменті електромобілів. Японський автовиробник поступово додавав електромобілі у свій модельний ряд, віддаючи перевагу гібридному підходу до своїх силових установок.

Тим не менш, Highlander EV та інші моделі показують, що Toyota поступово освоює повністю електричний сегмент.

Highlander EV має стати однією з найпривабливіших пропозицій компанії в цьому сегменті.

Це трирядний електромобіль-кросовер із впізнаваною та привабливою назвою.