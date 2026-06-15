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Україна за п’ять місяців скоротила імпорт електрогенераторів на 33,3%

Енергетика
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Імпорт в Україну електрогенераторних установок і обертових електричних перетворювачів у січні-травні 2026 року скоротився на 33,3% порівняно з тим самим періодом 2025 року — до $421,7 млн.
Про це свідчить статистика Державної митної служби.
Згідно зі статданими, зокрема, у травні-2026 ввіз цього обладнання скоротився на 46% порівняно з травнем-2025, але дещо збільшився у порівнянні з квітнем-2026 — до $62,4 млн.
Найчастіше у січні-травні електрогенератори та перетворювачі ввозили з Чехії (19,9% загального експорту цієї продукції, або $83,9 млн), Китаю (19,7%, $82,9 млн) та Туреччини (16,5%, $69,5 млн), тоді як торік це були Чехія ($120 млн), Австрія ($88,6 млн) та США ($78,8,3млн).
Експорт електрогенераторів з України за цей період був несуттєвим — $2,3 млн, переважно до Латвії.
Водночас, згідно з даними Держмитслужби, за п’ять місяців поточного року більш ніж у 2,4 раза збільшився імпорт електричних двигунів та генераторів — до $486,6 млн, зокрема, у травні їх ввезено на $120,1 млн — у 2,4 раза більше за травень-2025.
Основним постачальником цієї техніки, як і торік, є Китай (93% імпорту за січень-травень).
Крім того, імпорт в Україну електричних акумуляторів та сепараторів до них за цей період збільшився у 3,8 раза — до $1,47 млрд, здебільшого їх завозили з Китаю ($1,31 млрд, або 89,3%), а також з Чехії ($35,3 млн) і Латвії ($17,4 млн).

Найбільшими постачальниками були

  • Китай з часткою 75,9% ($290,6млн),
  • Тайвань з 5,8% ($22 млн)
  • В’єтнам — 4,3% ($16,5 млн).
У травні ввіз цієї техніки зріс у 3,5 раза порівняно з травнем-2025 та на 9,7% з квітнем-2026 — до $333 млн.

Куди експортувала

Україна експортувала за п’ять місяців акумулятори на $18,1 млн, переважно у Польщу, Францію та Німеччину, тоді як торік експорт складав $20,7 млн здебільшого в ці ж країни.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
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