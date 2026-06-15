Експерти попереджають про повільне відновлення нафтових потоків Сьогодні 21:30 — Енергетика

Експерти попереджають про повільне відновлення нафтових потоків

Нафтові ринки позитивно відреагували на тимчасову угоду між США та Іраном, яка має відкрити Ормузьку протоку та відновити потоки нафти й газу. Однак повернення до нормальної торгівлі може тривати кілька місяців, попереджають аналітики.

Про це пише Вloomberg

Угода знижує ризики для поставок і послаблює тиск на ціни. Водночас учасникам ринку потрібен час, щоб відновити довіру до маршруту після перебоїв. Йдеться насамперед про судновласників, страховиків, трейдерів і нафтопереробні заводи.

«Ринок схильний сприймати повторне відкриття як перемикач, який ви перемикаєте, але насправді це радше процес», — сказав головний інвестиційний директор Karobaar Capital LP Харіс Хуршид.

За його словами, фізичні потоки можуть відновитися швидше, ніж довіра до маршруту. Частина покупців уже адаптувалася до перебоїв: знайшла альтернативних постачальників, маршрути та запаси. Тому після відкриття протоки вони не обов’язково одразу повернуться до попередньої моделі закупівель.

Аналітики Phillip Nova також зазначають, що навіть після завершення конфлікту наслідки для ринку не зникнуть миттєво. Йдеться не лише про можливі пошкодження нафтової інфраструктури, а й про витрати країн-імпортерів, які протягом місяців платили більше за енергоносії.

У Saxo Markets звертають увагу, що операційне відновлення може бути складнішим, ніж виглядає з новинних заголовків. Серед факторів ризику — розмінування, вартість страхування, перевантаження портів і ймовірність нових геополітичних загострень.

В IG Australia вважають, що подальше падіння цін на нафту найближчим часом може бути обмеженим. Країни можуть використати відновлення протоки для поповнення запасів і стратегічних нафтових резервів, а ціни вже різко знизилися на очікуваннях угоди.

Водночас у XS.com попереджають, що ризики зростання цін на нафту ще не варто виключати. Якщо попит залишатиметься сильним, а пропозиція відновлюватиметься повільніше, ніж очікується, ціни можуть отримати підтримку.

У Pepperstone Group наголошують, що домовленість між США та Іраном може залишатися нестійкою. Потенційними перешкодами можуть стати вимоги Ірану щодо реконструкції, фінансування, заморожених коштів та інших умов

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