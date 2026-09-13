Dacia презентувала недорогий електрокросовер Spring (фото) Сьогодні 04:19 — Технології&Авто Електрокросовер Dacia Spring

Румунський автомобільний бренд Dacia, що входить до складу французької групи Renault, представив друге покоління свого найдоступнішого та наймасовішого електромобіля Spring. Прем’єра новинки є першим етапом масштабної стратегічної програми марки до 2030 року, яка передбачає вихід чотирьох повністю електричних моделей наступної генерації.

Про це пише «Автоцентр».

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Завдяки новим програмам проектування весь процес створення машини зайняв менше 2 років.

Серійне складання кросовера для європейського ринку розгорнуто на модернізованому заводі Novo Mesto в Словенії.

Електрокросовер Dacia Spring

Новий Spring збудовано на базі передової компактної електричної архітектури RG-EV small platform від материнського концерну Renault.

Інженерам вдалося розширити крос-хетчбек одразу на 180 мм, що забезпечило машині набагато стійкішу і міцнішу посадку на дорозі, а також суттєво додало вільного простору в плечах для водія та пасажирів.

Дизайн оновленого Dacia Spring

Дизайн екстер’єру отримав строгі геометричні форми із фірмовими чорними декоративними глянцевими панелями на носі та кормі, які візуально об’єднують блоки світлодіодної LED-оптики у стилістиці нового брендового логотипа Dacia Link.

Дизайн екстер’єру отримав строгі геометричні форми

Салон укомплектували 7-дюймовим цифровим щитком приладів, автоматичним електричним ручним гальмом, а дорожчі комплектації отримують 10,1-дюймовий центральний тачскрін мультимедійної системи Media Nav Live з бездротовим Apple CarPlay та Android Auto.

Салон Dacia Spring

Рушійною силою всюдихода виступає новий електричний двигун потужністю 82 к.с. (60 кВт) та 175 Нм крутного моменту, що дозволяє прискорюватися до 100 км/год за 12,1 секунди при максимальній швидкості у 130 км/год.

Живлення забезпечує високоефективна літій-залізо-фосфатна (LFP) акумуляторна батарея корисною ємністю 27,5 кВт-год, яка гарантує запас ходу за європейським стандартом WLTP на рівні до 250 км пробігу.

Багажник Dacia Spring

До базового оснащення входить бортовий зарядний пристрій змінного струму на 6,6 кВт, а опціональний швидкісний пакет Fast-charge Pack включає трифазний чарджер на 11 кВт та модуль постійного струму потужністю 50 кВт, який дозволяє поповнити заряд акумулятора з 15% до 80% всього за 28 хвилин.