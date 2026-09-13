Dacia презентувала недорогий електрокросовер Spring (фото)

Румунський автомобільний бренд Dacia, що входить до складу французької групи Renault, представив друге покоління свого найдоступнішого та наймасовішого електромобіля Spring. Прем’єра новинки є першим етапом масштабної стратегічної програми марки до 2030 року, яка передбачає вихід чотирьох повністю електричних моделей наступної генерації.
Завдяки новим програмам проектування весь процес створення машини зайняв менше 2 років.
Серійне складання кросовера для європейського ринку розгорнуто на модернізованому заводі Novo Mesto в Словенії.
Новий Spring збудовано на базі передової компактної електричної архітектури RG-EV small platform від материнського концерну Renault.
Інженерам вдалося розширити крос-хетчбек одразу на 180 мм, що забезпечило машині набагато стійкішу і міцнішу посадку на дорозі, а також суттєво додало вільного простору в плечах для водія та пасажирів.
Дизайн екстер’єру отримав строгі геометричні форми із фірмовими чорними декоративними глянцевими панелями на носі та кормі, які візуально об’єднують блоки світлодіодної LED-оптики у стилістиці нового брендового логотипа Dacia Link.
Салон укомплектували 7-дюймовим цифровим щитком приладів, автоматичним електричним ручним гальмом, а дорожчі комплектації отримують 10,1-дюймовий центральний тачскрін мультимедійної системи Media Nav Live з бездротовим Apple CarPlay та Android Auto.
Рушійною силою всюдихода виступає новий електричний двигун потужністю 82 к.с. (60 кВт) та 175 Нм крутного моменту, що дозволяє прискорюватися до 100 км/год за 12,1 секунди при максимальній швидкості у 130 км/год.
Живлення забезпечує високоефективна літій-залізо-фосфатна (LFP) акумуляторна батарея корисною ємністю 27,5 кВт-год, яка гарантує запас ходу за європейським стандартом WLTP на рівні до 250 км пробігу.
До базового оснащення входить бортовий зарядний пристрій змінного струму на 6,6 кВт, а опціональний швидкісний пакет Fast-charge Pack включає трифазний чарджер на 11 кВт та модуль постійного струму потужністю 50 кВт, який дозволяє поповнити заряд акумулятора з 15% до 80% всього за 28 хвилин.