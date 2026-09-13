Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
ТОП-10 найпопулярніших імпортованих вживаних легковиків в Україні (інфографіка)
— Технології&Авто
У минулому місяці українці придбали 20,7 тис. імпортованих з-за кордону легковиків з пробігом. Це на 9% менше, ніж у серпні минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Яких авто привезли найбільше
Найбільшу частку серед вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, традиційно становили автомобілі з бензиновими двигунами — 52%. Рік тому їхня частка була меншою — 48%.
Середній вік автомобілів в цьому сегменті авторинку становив 8,7 року.
Далі йдуть:
- електромобілі — 17% (26% рік тому);
- дизельні — 17% (17% рік тому);
- гібриди — 11% (6% рік тому);
- авто з ГБО — 3% (3% рік тому).
Найбільший попит серед уживаних автомобілів, привезених з-за кордону, мав Volkswagen Golf — за місяць українці придбали 875 таких машин.
Раніше Finance.ua писав, що в Україні знижується попит на електрокари. У серпні українці придбали понад 4,2 тис. електромобілів, що на 47% менше порівняно з серпнем минулого року.