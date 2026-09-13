ТОП-10 найпопулярніших імпортованих вживаних легковиків в Україні (інфографіка) Сьогодні 19:08 — Технології&Авто Найпопулярніші вживані авто з-за кордону, Фото: magnific

У минулому місяці українці придбали 20,7 тис. імпортованих з-за кордону легковиків з пробігом. Це на 9% менше, ніж у серпні минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Яких авто привезли найбільше

Найбільшу частку серед вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, традиційно становили автомобілі з бензиновими двигунами — 52%. Рік тому їхня частка була меншою — 48%.

Середній вік автомобілів в цьому сегменті авторинку становив 8,7 року.

Далі йдуть:

електромобілі — 17% (26% рік тому);

дизельні — 17% (17% рік тому);

гібриди — 11% (6% рік тому);

авто з ГБО — 3% (3% рік тому).

Найбільший попит серед уживаних автомобілів, привезених з-за кордону, мав Volkswagen Golf — за місяць українці придбали 875 таких машин.

ТОП-10 найпопулярніших імпортованих з-за кордону легковиків з пробігом у серпні 2026 року, Інфографіка створена за допомогою ШІ