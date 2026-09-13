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Huawei випускає перший у світі широкий нескладаний смартфон (фото, відео)

Технології&Авто
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Huawei випустила незвичайний широкий смартфон Pura X View
Huawei випустила незвичайний широкий смартфон Pura X View
Крім релізу потрійного складаного смартфона Mate XT 2 Ultimate Design, Huawei також розкрила ціну та всі подробиці про незвичайний широкий смартфон Pura X View.
Про це пише Mezha.
Pura X View коштуватиме від 5999 юанів ($893) за версію з 256 ГБ вбудованої пам’яті. Модель на 512 ГБ оцінена у 6999 юанів ($1042), а топова версія з 1 ТБ коштуватиме 8499 юанів ($1266).
Huawei поки не повідомила, чи продаватиме смартфон за межами Китаю.
Huawei випустила незвичайний широкий смартфон Pura X View
Huawei випустила незвичайний широкий смартфон Pura X View
Смартфон отримав 6,39-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 1320×2232 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 6500 ніт.
Екран захищений склом Kunlun Glass, а також підтримує ШІМ-затемнення на частоті 2160 Гц.
Екран смартфона захищений склом Kunlun Glass
Екран смартфона захищений склом Kunlun Glass
За фотографічні можливості відповідають основна камера на 200 Мп з OIS, 8-Мп ультраширококутна камера з автофокусом і 50-Мп перископічний телеоб’єктив з OIS та еквівалентною фокусною відстанню 88 мм.
Фронтальна камера також має роздільну здатність 50 Мп.
Pura X View має захист від води та пилу
Pura X View має захист від води та пилу
За продуктивність відповідає чип Kirin 9030S у парі з 12 ГБ оперативної пам’яті. Обсяг накопичувача становить від 256 ГБ до 1 ТБ.
Смартфон оснащений акумулятором на 7000 мА·год і підтримує дротову зарядку потужністю 66 Вт та бездротову на 50 Вт. Також є реверсивна дротова й бездротова зарядка.
Pura X View працює на HarmonyOS 7, має захист від води та пилу за стандартами IP68 та IP69, підтримує супутниковий обмін повідомленнями через BeiDou і оснащений сканером відбитків пальців на бічній грані.
За матеріалами:
mezha.media
Смартфони
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