Купили номерний знак в інтернеті: чому його не можна встановлювати на авто Сьогодні 13:22 — Технології&Авто Як відрізнити сувенірні номери від індивідуальних номерних знаків

В інтернеті зустрічаються оголошення про продаж номерних знаків з унікальним написом. Однак таблички, які виготовляють приватні виробники та продають через інтернет або соцмережі, є лише сувенірною продукцією, тому закріплювати їх на транспортному засобі не можна.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС

Чим відрізняються сувенірні номери від індивідуальних номерних знаків

Індивідуальні номерні знаки (ІНЗ) виготовляються на замовлення офіційно. Оформити їх можна через Кабінет водія або в територіальному сервісному центрі МВС.

Інформація про такий номер вноситься до Єдиного реєстру транспортних засобів, а свідоцтво про реєстрацію авто замінюється. У ньому також зазначається наявність ІНЗ.

Водночас в інтернеті можна помітити пропозиції від приватних компаній щодо виготовлення «персоналізованих» чи «індивідуальних» номерів. Такі таблички часто помилково сприймають як аналог ІНЗ.

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«Будь-які номерні знаки, замовлені у приватних компаніях, через оголошення в інтернеті чи соціальних мережах, є виключно сувенірною продукцією. Всі вони не мають жодної юридичної сили, незалежно від якості», — наголошують у МВС.

Цю табличку можна використовувати як декор, однак встановлювати її на автомобіль і виїжджати з нею на дороги не можна.

Керування авто із сувенірним номером замість державного або офіційно оформленого ІНЗ є порушенням правил дорожнього руху. За це передбачений штраф, а підроблений номерний знак можуть вилучити правоохоронці.

Чим відрізняються сувенірні номери від індивідуальних номерних знаків, Інфографіка: Головний сервісний центр МВС

Як офіційно замовити індивідуальний номер

Замовити індивідуальні номерні знаки можна тільки через офіційні ресурси:

Онлайн: у Кабінеті водія (із можливістю доставки поштою).

Офлайн: під час особистого звернення до будь-якого сервісного центру МВС.