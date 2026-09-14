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Нові автобуси майже подвоїли результат, але ринок за рік скоротився на 19%

Технології&Авто
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Нові автобуси майже подвоїли результат, але ринок за рік скоротився на 19%
Нові автобуси майже подвоїли результат, але ринок за рік скоротився на 19%
У серпні в Україні купили 494 нові та вживані автобуси — майже стільки ж, як у липні, але на 19,0% менше, ніж рік тому.
Нових автобусів стало на 78,9% більше за місяць; це зростання майже компенсувало скорочення внутрішніх перепродажів.
Внутрішній ринок сформував 49,8% усіх покупок, імпортовані вживані автобуси — 22,7%, а нові — 27,5%. У річному порівнянні зріс лише імпорт уживаних автобусів: на 21,7%.
Порівняно з липнем загальний обсяг зменшився лише на 5 автобусів. Водночас внутрішніх перепродажів стало на 61 менше, імпортованих уживаних — на 4 менше, а нових автобусів — на 60 більше.
У 13-місячній динаміці найбільше автобусів купили в листопаді 2025 року — 650, найменше у лютому 2026-го — 380. Липневий огляд ринку автобусів дає контекст до попереднього випуску серії.
Нові автобуси майже подвоїли результат, але ринок за рік скоротився на 19%
Серпневий підсумок складається з трьох взаємовиключних частин:
  • Внутрішні перепродажі — 246 автобусів, або 49,8%. Це на 19,9% менше, ніж у липні, і на 35,8% менше, ніж рік тому.
  • Імпортовані вживані — 112 автобусів, або 22,7%. За місяць обсяг зменшився на 3,4%, а за рік зріс на 21,7%.
  • Нові автобуси — 136, або 27,5%. Це на 78,9% більше за місяць і на 0,7% більше за рік.
Рік тому внутрішні перепродажі охоплювали 62,8% ринку, а нові автобуси — 22,1%. У серпні 2026 року баланс змінився: частка внутрішнього ринку зменшилася на 13,0 процентного пункту, а нових автобусів зросла на 5,4 пункту.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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