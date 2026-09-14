Нові автобуси майже подвоїли результат, але ринок за рік скоротився на 19% Сьогодні 05:23 — Технології&Авто Нові автобуси майже подвоїли результат, але ринок за рік скоротився на 19%

У серпні в Україні купили 494 нові та вживані автобуси — майже стільки ж, як у липні, але на 19,0% менше, ніж рік тому.

Нових автобусів стало на 78,9% більше за місяць; це зростання майже компенсувало скорочення внутрішніх перепродажів.

Внутрішній ринок сформував 49,8% усіх покупок, імпортовані вживані автобуси — 22,7%, а нові — 27,5%. У річному порівнянні зріс лише імпорт уживаних автобусів: на 21,7%.

Порівняно з липнем загальний обсяг зменшився лише на 5 автобусів. Водночас внутрішніх перепродажів стало на 61 менше, імпортованих уживаних — на 4 менше, а нових автобусів — на 60 більше.

У 13-місячній динаміці найбільше автобусів купили в листопаді 2025 року — 650, найменше у лютому 2026-го — 380. Липневий огляд ринку автобусів дає контекст до попереднього випуску серії.

Серпневий підсумок складається з трьох взаємовиключних частин:

Внутрішні перепродажі — 246 автобусів, або 49,8%. Це на 19,9% менше, ніж у липні, і на 35,8% менше, ніж рік тому.

Імпортовані вживані — 112 автобусів, або 22,7%. За місяць обсяг зменшився на 3,4%, а за рік зріс на 21,7%.

Нові автобуси — 136, або 27,5%. Це на 78,9% більше за місяць і на 0,7% більше за рік.