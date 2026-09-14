Google попрощалася з Pixel Tablet: нових моделей не буде 14.09.2026, 01:20 — Технології&Авто Pixel Tablet від Google

Google остаточно припинила продаж свого планшета Pixel Tablet. Пристрій зник не лише з офіційного Google Store, а й з асортименту великих ритейлерів.

Водночас компанія не залишить власників гаджета без програмної підтримки — оновлення для нього виходитимуть ще кілька років.

Google закрила проєкт Pixel Tablet

Про припинення продажів Pixel Tablet повідомляє Android Central . Спочатку пристрій позначили як «немає в наявності», а згодом сторінку планшета повністю видалили з Google Store. Гаджет також зник з асортименту Amazon і Best Buy, тому офіційно придбати новий Pixel Tablet тепер неможливо.

Спочатку Google нібито планувала випустити друге покоління планшета у 2025 році, а третє — у 2027-му. Однак через слабкі продажі та проблеми з прибутковістю компанія відмовилася від цих планів ще у 2024 році.

Після цього з’являлися повідомлення про можливе припинення виробництва, однак Google продовжувала продавати перше покоління, поки не закінчилися складські запаси. Судячи з усього, остаточно вони вичерпалися лише у 2026 році.

Що відомо про Pixel Tablet

Google представила Pixel Tablet у 2023 році.

Його стартова ціна становила $499.

Особливістю пристрою була комплектна док-станція із зарядкою, яка мала перетворювати планшет на своєрідний смарт-дисплей для розумного дому.

Попри таку концепцію, пристрій не отримав широкої популярності серед користувачів та оглядачів. Зрештою Google відмовилася від подальшого розвитку планшетної лінійки.

Власникам Pixel Tablet водночас не варто хвилюватися через припинення продажів. Компанія планує продовжувати програмну підтримку пристрою та випускати системні оновлення до середини 2028 року.