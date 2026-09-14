0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google попрощалася з Pixel Tablet: нових моделей не буде

Технології&Авто
43
Pixel Tablet від Google
Pixel Tablet від Google
Google остаточно припинила продаж свого планшета Pixel Tablet. Пристрій зник не лише з офіційного Google Store, а й з асортименту великих ритейлерів.
Водночас компанія не залишить власників гаджета без програмної підтримки — оновлення для нього виходитимуть ще кілька років.

Google закрила проєкт Pixel Tablet

Про припинення продажів Pixel Tablet повідомляє Android Central. Спочатку пристрій позначили як «немає в наявності», а згодом сторінку планшета повністю видалили з Google Store. Гаджет також зник з асортименту Amazon і Best Buy, тому офіційно придбати новий Pixel Tablet тепер неможливо.
Читайте також
Спочатку Google нібито планувала випустити друге покоління планшета у 2025 році, а третє — у 2027-му. Однак через слабкі продажі та проблеми з прибутковістю компанія відмовилася від цих планів ще у 2024 році.
Після цього з’являлися повідомлення про можливе припинення виробництва, однак Google продовжувала продавати перше покоління, поки не закінчилися складські запаси. Судячи з усього, остаточно вони вичерпалися лише у 2026 році.

Що відомо про Pixel Tablet

  • Google представила Pixel Tablet у 2023 році.
  • Його стартова ціна становила $499.
  • Особливістю пристрою була комплектна док-станція із зарядкою, яка мала перетворювати планшет на своєрідний смарт-дисплей для розумного дому.
  • Попри таку концепцію, пристрій не отримав широкої популярності серед користувачів та оглядачів. Зрештою Google відмовилася від подальшого розвитку планшетної лінійки.
Місце для вашої реклами
Власникам Pixel Tablet водночас не варто хвилюватися через припинення продажів. Компанія планує продовжувати програмну підтримку пристрою та випускати системні оновлення до середини 2028 року.
Однак чекати на наступне покоління Pixel Tablet, найімовірніше, не варто — Google повністю згорнула свою планшетну програму.
За матеріалами:
Телеканал 24
Google
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems