Google попрощалася з Pixel Tablet: нових моделей не буде

Google остаточно припинила продаж свого планшета Pixel Tablet. Пристрій зник не лише з офіційного Google Store, а й з асортименту великих ритейлерів.
Водночас компанія не залишить власників гаджета без програмної підтримки — оновлення для нього виходитимуть ще кілька років.
Google закрила проєкт Pixel Tablet
Про припинення продажів Pixel Tablet повідомляє Android Central. Спочатку пристрій позначили як «немає в наявності», а згодом сторінку планшета повністю видалили з Google Store. Гаджет також зник з асортименту Amazon і Best Buy, тому офіційно придбати новий Pixel Tablet тепер неможливо.
Спочатку Google нібито планувала випустити друге покоління планшета у 2025 році, а третє — у 2027-му. Однак через слабкі продажі та проблеми з прибутковістю компанія відмовилася від цих планів ще у 2024 році.
Після цього з’являлися повідомлення про можливе припинення виробництва, однак Google продовжувала продавати перше покоління, поки не закінчилися складські запаси. Судячи з усього, остаточно вони вичерпалися лише у 2026 році.
Що відомо про Pixel Tablet
Google представила Pixel Tablet у 2023 році.
Його стартова ціна становила $499.
Особливістю пристрою була комплектна док-станція із зарядкою, яка мала перетворювати планшет на своєрідний смарт-дисплей для розумного дому.
Попри таку концепцію, пристрій не отримав широкої популярності серед користувачів та оглядачів. Зрештою Google відмовилася від подальшого розвитку планшетної лінійки.