OpenAI готується до IPO, але не планує виходити на біржу цього року Сьогодні 22:35 — Технології&Авто OpenAI конфіденційно подала документи для підготовки до IPO на початку літа

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман в інтерв’ю Fortune заявив, що компанія не планує виходити на біржу цього року. Раніше ЗМІ неодноразово припускали, що довгоочікуване IPO може відбутися у 2026 році, однак тепер, за словами Альтмана, дебют на фондовому ринку варто очікувати не раніше наступного року.

OpenAI готується до виходу на біржу

OpenAI конфіденційно подала документи для підготовки до IPO на початку літа. Це сталося через кілька днів після того, як аналогічний крок зробила Anthropic.

Компанія не називала офіційної дати виходу на біржу, але повідомлення про можливе IPO цього року з’являлися протягом кількох місяців.

Альтман пояснив перенесення не фінансовими проблемами, а питаннями безпеки штучного інтелекту. Він заявив, що зараз для компанії було б недоречно виходити на біржу через ситуацію з безпекою ШІ. За його словами, OpenAI має ще багато роботи у сфері безпеки та узгодження моделей, і керівництво воліє займатися цим як приватна компанія.

Розробники ШІ закликають не поспішати

Тема безпеки ШІ стала особливо актуальною протягом останнього року. Провідні розробники стикаються з дедалі більшою увагою до ризиків, пов’язаних із потужнішими моделями. Глава Anthropic Даріо Амодей нещодавно закликав галузь сповільнити розвиток можливостей ШІ, щоб заходи із запобігання ризикам встигали за технологічним прогресом.

Альтман погодився з цією позицією. Він зазначив, що OpenAI готова частіше робити паузи під час розробки нових моделей, щоб зосереджуватися на їхній безпеці. За його словами, компанія повинна мати можливість ухвалювати рішення, які не завжди безпосередньо відповідають інтересам бізнесу та акціонерів, якщо цього вимагає її місія.

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Водночас OpenAI сама опинилася в центрі критики через питання безпеки. Раніше компанію звинувачували в тому, що вона продовжила розвиток і випуск GPT-4o попри внутрішні побоювання щодо поведінки моделі. Окремі публікації також ставили під сумнів підхід Альтмана до безпеки та його взаємини з радою директорів.