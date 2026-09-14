0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

OpenAI готується до IPO, але не планує виходити на біржу цього року

Технології&Авто
29
OpenAI конфіденційно подала документи для підготовки до IPO на початку літа
OpenAI конфіденційно подала документи для підготовки до IPO на початку літа
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман в інтерв’ю Fortune заявив, що компанія не планує виходити на біржу цього року. Раніше ЗМІ неодноразово припускали, що довгоочікуване IPO може відбутися у 2026 році, однак тепер, за словами Альтмана, дебют на фондовому ринку варто очікувати не раніше наступного року.

OpenAI готується до виходу на біржу

OpenAI конфіденційно подала документи для підготовки до IPO на початку літа. Це сталося через кілька днів після того, як аналогічний крок зробила Anthropic.
Компанія не називала офіційної дати виходу на біржу, але повідомлення про можливе IPO цього року з’являлися протягом кількох місяців.
Альтман пояснив перенесення не фінансовими проблемами, а питаннями безпеки штучного інтелекту. Він заявив, що зараз для компанії було б недоречно виходити на біржу через ситуацію з безпекою ШІ. За його словами, OpenAI має ще багато роботи у сфері безпеки та узгодження моделей, і керівництво воліє займатися цим як приватна компанія.
Місце для вашої реклами

Розробники ШІ закликають не поспішати

Тема безпеки ШІ стала особливо актуальною протягом останнього року. Провідні розробники стикаються з дедалі більшою увагою до ризиків, пов’язаних із потужнішими моделями. Глава Anthropic Даріо Амодей нещодавно закликав галузь сповільнити розвиток можливостей ШІ, щоб заходи із запобігання ризикам встигали за технологічним прогресом.
Альтман погодився з цією позицією. Він зазначив, що OpenAI готова частіше робити паузи під час розробки нових моделей, щоб зосереджуватися на їхній безпеці. За його словами, компанія повинна мати можливість ухвалювати рішення, які не завжди безпосередньо відповідають інтересам бізнесу та акціонерів, якщо цього вимагає її місія.
Читайте також
Водночас OpenAI сама опинилася в центрі критики через питання безпеки. Раніше компанію звинувачували в тому, що вона продовжила розвиток і випуск GPT-4o попри внутрішні побоювання щодо поведінки моделі. Окремі публікації також ставили під сумнів підхід Альтмана до безпеки та його взаємини з радою директорів.
На тлі цього OpenAI намагається переконати громадськість, що безпека залишається одним із головних пріоритетів. Саме тому, за словами Альтмана, компанія не поспішає з IPO і наразі не відчуває тиску щодо виходу на біржу.
За матеріалами:
mezha.media
OpenAIIPOФондова біржа
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems