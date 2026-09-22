Google оштрафували на сотні мільйонів євро через дані про геолокацію Сьогодні 02:18 — Технології&Авто Google

Компанію Google оштрафували на €403 млн через порушення під час обробки даних про місцезнаходження користувачів. Рішення ухвалила Комісія з захисту даних Ірландії (DPC) після розслідування, яке тривало понад шість років.

Про це повідомляє RTE

Що про це відомо

Ірландський орган із захисту даних заявив, що під час розслідування виявив порушення у роботі Google з даними про місцезнаходження користувачів.

За даними DPC, люди могли не знати, що інформація про їхнє місцезнаходження використовувалася для впливу на них за допомогою реклами або для визначення їхніх інтересів. Через це користувачі могли втратити контроль над власними персональними даними.

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«Зберігання даних про місцезнаходження користувачів довше, ніж це необхідно, поглибило цю втрату контролю», — зазначив заступник голови DPC Грем Дойл.

У відомстві наголосили, що дані про місцезнаходження можуть бути корисними для роботи онлайн-сервісів, але водночас розкривати значний обсяг інформації про людину, зокрема приватні відомості.

Розслідування Google тривало понад шість років

DPC розпочала розслідування у лютому 2020 року після скарг кількох європейських організацій із захисту прав споживачів. Вони стосувалися обробки Google даних про місцезнаходження у зв’язку з певними послугами та продуктами компанії.

За результатами розслідування DPC наклала на Google штрафи на загальну суму €403 млн.