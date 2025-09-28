0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Dacia Bigster отримав спортивну та позашляхову версії (фото)

Технології&Авто
8
Dacia Bigster отримав спортивну та позашляхову версії (фото)
Dacia Bigster отримав спортивну та позашляхову версії (фото)
Лінійку Dacia Bigster 2025 розширили. Для недорогого сімейного кросовера підготували версію в спортивному стилі та варіант підвищеної прохідності. Оригінальний тюнінг Dacia Bigster виконала німецька компанія Carpoint, яка вже неодноразово доопрацьовувала його молодшого брата Duster.
Подробиці проєктів розкрили на його сайті.
Новий Dacia Bigster Redust Offroad створений для бездоріжжя. Він отримав позашляхові шини розміром 235/65 R16, а також захисний пластиковий обвіс, підніжки, багажник на даху і додаткову оптику. На капоті з’явився повітрозабірник.
Dacia Bigster отримав спортивну та позашляхову версії (фото)
Модель пропонують у повнопривідних гібридних версіях на 131 і 155 к. с. Ціна Dacia Bigster Redust Offroad — від 36 290 євро. Також можна замовити компоненти тюнінг-кіта окремо: багажник обійдеться в 999 євро, підніжки — в 799 євро, а шини з дисками — в 3698 євро.
Dacia Bigster отримав спортивну та позашляхову версії (фото)
Кросовер Dacia Bigster Redust Sport, навпаки, оснастили низькопрофільною гумою на 20-дюймових дисках. Він також отримав повітрозабірник на капоті, а ще встановили чорні глянцеві розширювачі арок.
Dacia Bigster отримав спортивну та позашляхову версії (фото)
Ця версія доступна з будь-яким двигуном із лінійки Dacia Bigster. Її вартість ще не оголосили, але відомо, що кросовер буде дешевшим за варіант Redust Offroad.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems