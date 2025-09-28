Dacia Bigster отримав спортивну та позашляхову версії (фото) Сьогодні 05:05 — Технології&Авто

Лінійку Dacia Bigster 2025 розширили. Для недорогого сімейного кросовера підготували версію в спортивному стилі та варіант підвищеної прохідності. Оригінальний тюнінг Dacia Bigster виконала німецька компанія Carpoint, яка вже неодноразово доопрацьовувала його молодшого брата Duster.

Подробиці проєктів розкрили на його сайті.

Новий Dacia Bigster Redust Offroad створений для бездоріжжя. Він отримав позашляхові шини розміром 235/65 R16, а також захисний пластиковий обвіс, підніжки, багажник на даху і додаткову оптику. На капоті з’явився повітрозабірник.

Модель пропонують у повнопривідних гібридних версіях на 131 і 155 к. с. Ціна Dacia Bigster Redust Offroad — від 36 290 євро. Також можна замовити компоненти тюнінг-кіта окремо: багажник обійдеться в 999 євро, підніжки — в 799 євро, а шини з дисками — в 3698 євро.

Кросовер Dacia Bigster Redust Sport, навпаки, оснастили низькопрофільною гумою на 20-дюймових дисках. Він також отримав повітрозабірник на капоті, а ще встановили чорні глянцеві розширювачі арок.

Ця версія доступна з будь-яким двигуном із лінійки Dacia Bigster. Її вартість ще не оголосили, але відомо, що кросовер буде дешевшим за варіант Redust Offroad.

