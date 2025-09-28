Китайці випустили електрокросовер у стилі Tesla Model Y за $30 000 (фото)
Новий Onvo L60 від NIO дебютував у Китаї за ціною від 206 900 юанів (29 500 доларів). Оновлений електрокросовер отримав перероблений дизайн та покращену енергоефективність.
Про це пише CarNewsChina.
Новинка має нові варіанти кольорів, інакші 20-дюймові колісні диски та спеціальні аксесуари комфорту, зокрема складний столик.
Загальний дизайн вирізняється закритою решіткою радіатора, прихованими дверними ручками та L-подібними денними ходовими вогнями. Водночас профіль виглядає подібним до Tesla Model Y.
Повнопривідна версія Onvo L60 має комбіновану потужність в 340 кВт (456 к.с.) та 440 Нм крутного моменту, що дозволяє електрокросоверу розганятися від 0 до 100 км/год за 4,6 секунди.
Поставки новинки на ринок Китаю розпочнуться наприкінці жовтня.
