Mazda змінила логотип уперше за майже 30 років — Finance.ua

Mazda змінила логотип уперше за майже 30 років Сьогодні 23:01 — Технології&Авто

Mazda змінила логотип уперше за майже 30 років

Як і більшість світових автовиробників, компанія Mazda вирішила, що потрібно провести ребрендинг. Зміни виявились не такими кардинальними, як, наприклад, у компанії Jaguar, й обмежуються новим плоским логотипом.

Насправді користувачі бачили цей логотип ще влітку минулого роки, коли японський автовиробник зареєстрував нову торгову марку в Японському патентному відомстві. Він дуже нагадує поточну версію, яка, до слова, й на цю мить використовується Mazda, проте відрізняється відсутністю 3D-елементів.

Актуальний дизайн був представлений в 1997 році й з того часу не змінювався. Однак, як повідомляє Nikkei, очікувати змін можна вже незабаром. Передбачається, що офіційний дебют нового лого буде присвячений до 105-річчя компанії, яке припадає на 30 січня.

Також подейкують, що оновлений логотип може співіснувати з поточним дизайном, залежно від його застосування. Повідомляється, що японський автовиробник пішов на такий крок, аби покращити зовнішній вигляд логотипу бренду на мобільних пристроях та в інтернеті.

При детальному вивченні нового значка стає помітно, що дизайнери згладили його зовнішню форму, а так звані «крила чайки» мають чіткіші лінії. Також не повідомлялося, чи зміниться словосполучення Mazda й, чи буде логотип спочатку представлений на новій моделі, чи просто поширюватиметься на автомобілях нового модельного року.

Телеканал 24 За матеріалами:

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