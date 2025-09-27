0 800 307 555
укр
ТОП-5 найбільш надійних преміальних автомобілів

Технології&Авто
Обираючи дороге авто, покупці прагнуть отримати максимум за свої кошти, і це значить, що модель має бути не лише розкішна, потужна і багато оснащена, але й безпроблемна.
Найнадійніші авто преміумкласу назвали на сайті GoBankingRates.
За основу рейтингу взяли результати дослідження надійності автомобілів, проведеного компанією iSeeCars. Усі обрані дорогі моделі мають індекс надійності не менш ніж 8 з 10.
Найнадійніше авто преміумкласу — перевірений часом седан Lexus IS 350, який випускають із 2013 року і який нещодавно вкотре оновили.
Примітно, що до п’ятірки кращих потрапили лише японські та німецькі моделі й серед них немає жодного кросовера.

ТОП-5 надійних преміальних автомобілів:

  1. Lexus IS 350 — рейтинг надійності 8,5 із 10.
  2. Mercedes-Benz E-Class Coupe — 8,3 із 10.
  3. Lexus LS 500 — 8,2 із 10.
  4. Mercedes-Benz E-Class — 8,2 із 10.
  5. Audi A5 — 8 із 10.
За матеріалами:
Фокус
Авто
