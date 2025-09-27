Найшвидший серійний автомобіль у світі: BYD представила електричний гіперкар Yangwang U9 Xtreme (фото)
Китайська компанія BYD представила електричний гіперкар Yangwang U9 Xtreme, який став найшвидшим серійним автомобілем у світі.
Про це пише CarNewsChina.
Під час тестів на полігоні ATP Automotive Testing Papenburg у Німеччині у вересні Yangwang U9 Xtreme досяг максимальної швидкості 496,22 км/год, що зробило його найшвидшим серійним автомобілем у світі.
Також повідомляється, що він подолав коло Нюрбургрингу (траса для перегонів у Німеччині) за 6 хвилин 59,157 секунди, перевершивши попередній рекорд електричних автомобілів Xiaomi SU7 Ultra (7:04,957).
U9 Xtreme також перевершив рекорд Bugatti Chiron Super Sport 300+, який раніше розганявся до 490,5 км/год.
Технічні характеристики авто
Модель U9 Xtreme створена на базі звичайного U9, але отримала потужніші аеродинамічні елементи: великий передній спліттер з карбону, капот із спеціальними каналами та масивне заднє крило у формі «лебединої шиї».
Автомобіль має довжину майже 5 метрів і ширину понад 2 метри, а колісна база становить 2,9 метра.
U9 Xtreme оснащений 20-дюймовими колесами та спортивними шинами, а гальмівна система включає вдосконалені карбон-керамічні диски.
Ззаду він має особливий дифузор для кращої притискної сили, стильні розділені ліхтарі та логотип Yangwang.
Інтер’єр гіперкара сучасний і технологічний: цифрова панель приладів, вертикальний сенсорний екран у центрі, спортивні крісла та багатофункціональне кермо.
За потужність відповідають чотири електромотори, які разом видають майже 3 000 кінських сил, а система автоматично розподіляє потужність на всі колеса для максимальної керованості.
Автомобіль також отримав нову батарею Blade Battery з покращеним охолодженням, яка дозволяє використовувати всю потужність навіть на треку без перегріву.
