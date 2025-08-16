BYD працює над електричним суперкаром з потужністю майже 3 000 к.с. — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

BYD працює над електричним суперкаром з потужністю майже 3 000 к.с.

Технології&Авто
11
BYD працює над електричним суперкаром з потужністю майже 3 000 к.с.
BYD працює над електричним суперкаром з потужністю майже 3 000 к.с.
Китайський автовиробник BYD подав документи до Міністерства промисловості та інформаційних технологій КНР щодо нової модифікації електричного суперкара Yangwang U9 — версії Track Edition.
Про це пише NotebookCheck посилаючись на Cnevpost.

Що відомо

Згідно з технічними характеристиками, кожне з чотирьох коліс буде оснащене окремим електродвигуном потужністю 744,57 к.с., що забезпечує загальну потужність у 2 977 к.с. Це більш ніж удвічі перевищує показники базової моделі U9, яка має 1 287 к.с.
Читайте також
Оновлений суперкар отримає аеродинамічні вдосконалення кузова, зокрема карбоновий дах, заднє антикрило та дифузор з регульованими лопатями.
Опційно доступні карбоновий передній спліттер і електричне заднє антикрило.
Автомобіль матиме колеса діаметром 20 дюймів, довжину 4,97 м, ширину 2,03 м, висоту 1,31 м та колісну базу 2,90 м. Споряджена вага авто становитиме 2480 кг, а максимальна швидкість — 350 км/год.
Окрім цього, версія Track Edition отримає посилені гальма для безпечного гальмування при екстремальних навантаженнях.
Читайте також
BYD, скоріш за все, буде використати нову технологію високошвидкісних електродвигунів, які обертаються зі швидкістю понад 30 000 об/хв. Такі двигуни вже застосовуються в моделях Han L EV та Tang L EV, представлених у другому кварталі 2025 року.
Стандартна модель Yangwang U9 наразі коштує в Китаї близько $233 840. Вірогідно, версія Track Edition отримає значно вищу ціну.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems