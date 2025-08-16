BYD працює над електричним суперкаром з потужністю майже 3 000 к.с. — Finance.ua

BYD працює над електричним суперкаром з потужністю майже 3 000 к.с.
Китайський автовиробник BYD подав документи до Міністерства промисловості та інформаційних технологій КНР щодо нової модифікації електричного суперкара Yangwang U9 — версії Track Edition.
Про це пише NotebookCheck посилаючись на Cnevpost.
Що відомо
Згідно з технічними характеристиками, кожне з чотирьох коліс буде оснащене окремим електродвигуном потужністю 744,57 к.с., що забезпечує загальну потужність у 2 977 к.с. Це більш ніж удвічі перевищує показники базової моделі U9, яка має 1 287 к.с.
Оновлений суперкар отримає аеродинамічні вдосконалення кузова, зокрема карбоновий дах, заднє антикрило та дифузор з регульованими лопатями.
Опційно доступні карбоновий передній спліттер і електричне заднє антикрило.
Автомобіль матиме колеса діаметром 20 дюймів, довжину 4,97 м, ширину 2,03 м, висоту 1,31 м та колісну базу 2,90 м. Споряджена вага авто становитиме 2480 кг, а максимальна швидкість — 350 км/год.
Окрім цього, версія Track Edition отримає посилені гальма для безпечного гальмування при екстремальних навантаженнях.
BYD, скоріш за все, буде використати нову технологію високошвидкісних електродвигунів, які обертаються зі швидкістю понад 30 000 об/хв. Такі двигуни вже застосовуються в моделях Han L EV та Tang L EV, представлених у другому кварталі 2025 року.
Стандартна модель Yangwang U9 наразі коштує в Китаї близько $233 840. Вірогідно, версія Track Edition отримає значно вищу ціну.
