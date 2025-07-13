BYD представила універсал-гибрид із запасом ходу понад 2000 км — Finance.ua

BYD представила універсал-гибрид із запасом ходу понад 2000 км 13.07.2025, 02:09 — Технології&Авто

BYD представила універсал-гибрид із запасом ходу понад 2000 км

Китайський автогігант BYD вивів на внутрішній ринок новий підключаємий гібридний універсал Seal 06 DM-i, стартова ціна якого складає приблизно 15 230 доларів США.

Про це пише interesting engineering.

Новинка отримала комбінований запас ходу до 2000 кілометрів, витрату пального — 3,1 літра на 100 км та багажник об’ємом 670 літрів.

Попри те, що універсали не надто популярні на китайському ринку, де переважають кросовери, інтерес до таких моделей зростає завдяки стрімкому розвитку електрифікованого транспорту.

Завдяки нижчому кузову й аеродинамічному дизайну універсали економічніші за позашляховики, зберігаючи водночас практичність. BYD планує не лише закріпитися на домашньому ринку, а й вийти з цією моделлю в Європу.

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Seal 06 DM-i має два варіанти силової установки. Базова версія поєднує бензиновий двигун об’ємом 1,5 л (99 к.с.) та електромотор на 161 к.с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 8,7 секунди. Батарея ємністю 10,08 кВт·год забезпечує до 80 км ходу на електротязі.

Друга модифікація комплектується потужнішим електродвигуном на 215 к.с., що скорочує час розгону до 7,7 секунди.

Завдяки акумулятору на 18,7 кВт·год запас ходу без бензину сягає 150 км. Зарядити батарею з 30% до 80% можна за 25 хвилин.

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Авто оснащене системою DiPilot 100 із потужністю 100 трильйонів операцій за секунду, що дозволяє підтримувати автопілот на трасах. У комплектації — 12 камер, 5 радарів і 12 ультразвукових датчиків.

Універсал підтримує функцію Vehicle-to-Load (V2L), яка дозволяє живити зовнішні пристрої від авто — корисно для кемпінгів і виїздів на природу.

BYD планує представити цю модель європейському ринку найближчим часом.

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