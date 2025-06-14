BYD презентував дешевий аналог Tesla: ціна $15 300 і запас ходу 545 км (фото) — Finance.ua

BYD презентував дешевий аналог Tesla: ціна $15 300 і запас ходу 545 км (фото) Сьогодні 03:29 — Технології&Авто

BYD презентував дешевий аналог Tesla: ціна $15 300 і запас ходу 545 км (фото), Фото: CarNewsChina

Лінійку BYD Seal 06 розширено — до плагін-гібрида приєднався електрокар. Дешевий сімейний седан запропонують у версіях із запасом ходу до 545 км.

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий електромобіль BYD Seal 06 — обтічний сімейний седан D-класу із високою віконною лінією, аркоподібним дахом і розкосими фарами. Від гібридного варіанту авто відрізняється відсутністю радіаторної решітки.

Фото: BYD Auto

До речі, невдовзі на ринок виведуть ще й електричний універсал.

Модель є дешевим аналогом Tesla, адже має схожі розміри.

Габарити BYD Seal 06 2025:

довжина — 4720 мм;

ширина — 1880 мм;

висота — 1495 мм;

колісна база — 2820 мм.

Фото: BYD Auto

У салоні BYD Seal 06 встановили цифровий щиток приладів та поворотний 15,6-дюймовий тачскрін. Передні крісла розділені високою консоллю. Електрокар має 423-літровий задній та 65-літровий багажник. За доплату пропонують систему напівавтономного руху.

Новий BYD Seal 06 оснащений 148-сильним мотором і здатен розвинути 160 км/год. На вибір пропонують батареї ємністю 46 та 56,6 кВт∙год: запас ходу становить 470 і 545 км, відповідно.

Фото: BYD Auto

Швидка зарядка на 80% займає 24 хвилини. Ціна BYD Seal 06 в у Китаї становить від 109 800 до 129 800 юанів ($15 300 — 18 000).

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