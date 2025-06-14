BYD презентував дешевий аналог Tesla: ціна $15 300 і запас ходу 545 км (фото) — Finance.ua
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BYD презентував дешевий аналог Tesla: ціна $15 300 і запас ходу 545 км (фото)

Технології&Авто
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BYD презентував дешевий аналог Tesla: ціна $15 300 і запас ходу 545 км (фото)
BYD презентував дешевий аналог Tesla: ціна $15 300 і запас ходу 545 км (фото), Фото: CarNewsChina
Лінійку BYD Seal 06 розширено — до плагін-гібрида приєднався електрокар. Дешевий сімейний седан запропонують у версіях із запасом ходу до 545 км.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий електромобіль BYD Seal 06 — обтічний сімейний седан D-класу із високою віконною лінією, аркоподібним дахом і розкосими фарами. Від гібридного варіанту авто відрізняється відсутністю радіаторної решітки.
Фото: BYD Auto
Фото: BYD Auto
До речі, невдовзі на ринок виведуть ще й електричний універсал.
Модель є дешевим аналогом Tesla, адже має схожі розміри.

Габарити BYD Seal 06 2025:

  • довжина — 4720 мм;
  • ширина — 1880 мм;
  • висота — 1495 мм;
  • колісна база — 2820 мм.
Фото: BYD Auto
Фото: BYD Auto
У салоні BYD Seal 06 встановили цифровий щиток приладів та поворотний 15,6-дюймовий тачскрін. Передні крісла розділені високою консоллю. Електрокар має 423-літровий задній та 65-літровий багажник. За доплату пропонують систему напівавтономного руху.
Новий BYD Seal 06 оснащений 148-сильним мотором і здатен розвинути 160 км/год. На вибір пропонують батареї ємністю 46 та 56,6 кВт∙год: запас ходу становить 470 і 545 км, відповідно.
Фото: BYD Auto
Фото: BYD Auto
Швидка зарядка на 80% займає 24 хвилини. Ціна BYD Seal 06 в у Китаї становить від 109 800 до 129 800 юанів ($15 300 — 18 000).
За матеріалами:
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