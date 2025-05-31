BYD продаватиме свій найпопулярніший електромобіль в Європі — Finance.ua
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BYD продаватиме свій найпопулярніший електромобіль в Європі

Технології&Авто
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BYD продаватиме свій найпопулярніший електромобіль в Європі
BYD продаватиме свій найпопулярніший електромобіль в Європі
BYD офіційно розпочала продаж автомобілів у Європі лише наприкінці 2022 року і вже досягла чималих успіхів. Але тепер компанія представила те, що може стати її найбільшим хітом у Європі, — Dolphin Surf.
Про це пише Electrek.
Це європейська версія бестселера, електромобіля BYD Seagull, який продається в Китаї за ціною менш як 10 тисяч доларів.
Цей компактний електричний міський автомобіль коштує від 19 990 євро (22 700 доларів США), що дешевше за популярні на європейському ринку моделі, включаючи VW ID.3, ціна якого починається приблизно від 30 000 євро (34 000 доларів США).
BYD продаватиме свій найпопулярніший електромобіль в Європі
Dolphin Surf приєднався до європейської лінійки електромобілів BYD, яка швидко зростає.
Лінійка вже включає повний спектр преміальних моделей (Denzda), ультрарозкішних (Yangwang), позашляховиків, седанів та автомобілів початкового рівня.
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За матеріалами:
НВ
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