BYD представила гібридні седан і універсал Seal 06 в Європі — Finance.ua

BYD представила гібридні седан і універсал Seal 06 в Європі Сьогодні 02:29 — Технології&Авто

BYD представила гібридні седан і універсал Seal 06 в Європі

Компанія BYD розширює свою присутність на ринку Європи з новим плагін-гібридом — Seal 06.

Модель, що пропонує як кузов седан, так і універсал, стане серйозним конкурентом для таких авто, як BMW 330e та Skoda Superb iV. Обидві версії автомобіля оснащені силовою установкою, що складається з 1,5-літрового бензинового двигуна потужністю 98 к.с. та акумулятора ємністю 10 або 16 кВт-год, що забезпечує електричний запас ходу до 90 км. При цьому потужність агрегату варіюється від 160 до 213 к.с., а розгін до 100 км/год займає менше 8 секунд.

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Seal 06 буде оснащений переднім приводом і безступінчастою трансмісією CVT. За розмірами автомобіль порівнянний з конкурентами — довжина становить близько 4,8 метра, а висота — 1,5 метра. Салон оснащений цифровою панеллю та 15,6-дюймовим обертовим екраном.

BYD також планує збільшити частку ринку плагін-гібридів у Європі, оскільки ця технологія слугує мостом для покупців, які хочуть перейти від автомобілів із ДВЗ до електричних. Вартість моделі поки не розкрита, але аналоги від BYD, такі як Seal-U PHEV, стартують від 33 000 фунтів стерлінгів.

Ampercar За матеріалами:

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