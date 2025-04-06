BYD планує подвоїти продажі за межами Китаю — Finance.ua

BYD планує подвоїти продажі за межами Китаю
BYD продала 417 204 авто за кордоном у 2024 році й очікує «суттєвого зростання» на деяких ринках цього року. Загалом китайський автогігант планує подвоїти свої продажі за межами Китаю до понад 800 тис. автомобілів у 2025 році.
Про це заявив головний виконавчий директор китайського автогіганта BYD Ван Чуаньфу, пише Reuters.
Основні ринки
Компанія бачить «чудові можливості» для швидкого зростання в країнах Латинської Америки, Південно-Східної Азії та у Великій Британії.
Водночас Ван каже, що BYD не планує продавати свої автівки в Канаді та Сполучених Штатах Америки у короткостроковій перспективі. Адміністрація президента США Дональда Трампа зберегла 100% мита на електромобілі китайського виробництва, як і Канада.
Ван також сказав аналітикам, що він упевнений, що рентабельність BYD перевищить прибутковість Toyota.
Наразі Toyota є лідером за обсягом продажів. У 2024 році компанія продала 10,8 мільйона автомобілів.
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Минулого року BYD поставила 4,27 мільйона автівок у всьому світі. Цього року BYD планує продати 5,5 мільйона одиниць.
Також компанія має намір вивести свої доступні технології розумного водіння на світовий ринок у 2026 або 2027 роках.
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