BYD планує подвоїти продажі за межами Китаю — Finance.ua

BYD планує подвоїти продажі за межами Китаю Сьогодні 23:25 — Фондовий ринок

BYD планує подвоїти продажі за межами Китаю

BYD продала 417 204 авто за кордоном у 2024 році й очікує «суттєвого зростання» на деяких ринках цього року. Загалом китайський автогігант планує подвоїти свої продажі за межами Китаю до понад 800 тис. автомобілів у 2025 році.

Про це заявив головний виконавчий директор китайського автогіганта BYD Ван Чуаньфу, пише Reuters.

Основні ринки

Компанія бачить «чудові можливості» для швидкого зростання в країнах Латинської Америки, Південно-Східної Азії та у Великій Британії.

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Водночас Ван каже, що BYD не планує продавати свої автівки в Канаді та Сполучених Штатах Америки у короткостроковій перспективі. Адміністрація президента США Дональда Трампа зберегла 100% мита на електромобілі китайського виробництва, як і Канада.

Ван також сказав аналітикам, що він упевнений, що рентабельність BYD перевищить прибутковість Toyota.

Наразі Toyota є лідером за обсягом продажів. У 2024 році компанія продала 10,8 мільйона автомобілів.

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Минулого року BYD поставила 4,27 мільйона автівок у всьому світі. Цього року BYD планує продати 5,5 мільйона одиниць.

Також компанія має намір вивести свої доступні технології розумного водіння на світовий ринок у 2026 або 2027 роках.

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