Представлено новий електричний седан BYD Qin L другого покоління (фото) — Finance.ua

Представлено новий електричний седан BYD Qin L другого покоління (фото) Сьогодні 23:04 — Технології&Авто

Представлено новий електричний седан BYD Qin L другого покоління (фото), Фото: BYD Auto

Представлено новий BYD Qin L другого покоління. Електричний седан надходить у продаж за ціною від 119 800 до 139 800 юанів ($16 500 — 19 300).

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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Електромобіль BYD Qin L — доступна сімейна модель С-класу розміром із Skoda Octavia.

Його дизайн витримано в дусі 1000-сильних BYD Han L і Tang L, які нещодавно дебютували. Седан вирізняється обтічним силуетом та продовгуватими фарами.

Фото: BYD Auto

Габарити BYD Qin L 2025:

довжина — 4720 мм;

ширина — 1880 мм;

висота — 1495 мм;

колісна база — 2820 мм.

У салоні встановлено невеликий цифровий щиток приладів та крупний 12,8-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло.

Фото: BYD Auto

Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом DeepSeek. Седан BYD Qin L має 460-літровий задній та 65-літровий передній багажники.

Комплектація BYD Qin L доволі багата — безключовий доступ, клімат-контроль, холодильник у підлокітнику, електропривід сидінь, бездротова зарядка смартфонів.

Фото: BYD Auto

До того ж, китайський електрокар отримав нову систему напівавтономного руху God’s Eye.

Новий BYD Qin L пропонують у версіях потужністю 150 та 218 к. с. Діаметр розвороту седана становить 10,8 м.

На вибір доступні батареї ємністю 46 та 56,6 кВт∙год: заявлений запас ходу становить 470 і 545 км, відповідно. Швидка зарядка з 30% до 80% займає 24 хвилини.

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