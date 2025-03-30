Представлено новий електричний седан BYD Qin L другого покоління (фото) — Finance.ua
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Представлено новий електричний седан BYD Qin L другого покоління (фото)

Технології&Авто
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Представлено новий електричний седан BYD Qin L другого покоління (фото)
Представлено новий електричний седан BYD Qin L другого покоління (фото), Фото: BYD Auto
Представлено новий BYD Qin L другого покоління. Електричний седан надходить у продаж за ціною від 119 800 до 139 800 юанів ($16 500 — 19 300).
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
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Електромобіль BYD Qin L — доступна сімейна модель С-класу розміром із Skoda Octavia.
Його дизайн витримано в дусі 1000-сильних BYD Han L і Tang L, які нещодавно дебютували. Седан вирізняється обтічним силуетом та продовгуватими фарами.
Фото: BYD Auto
Фото: BYD Auto

Габарити BYD Qin L 2025:

  • довжина — 4720 мм;
  • ширина — 1880 мм;
  • висота — 1495 мм;
  • колісна база — 2820 мм.
У салоні встановлено невеликий цифровий щиток приладів та крупний 12,8-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло.
Фото: BYD Auto
Фото: BYD Auto
Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом DeepSeek. Седан BYD Qin L має 460-літровий задній та 65-літровий передній багажники.
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Комплектація BYD Qin L доволі багата — безключовий доступ, клімат-контроль, холодильник у підлокітнику, електропривід сидінь, бездротова зарядка смартфонів.
Фото: BYD Auto
Фото: BYD Auto
До того ж, китайський електрокар отримав нову систему напівавтономного руху God’s Eye.
Новий BYD Qin L пропонують у версіях потужністю 150 та 218 к. с. Діаметр розвороту седана становить 10,8 м.
На вибір доступні батареї ємністю 46 та 56,6 кВт∙год: заявлений запас ходу становить 470 і 545 км, відповідно. Швидка зарядка з 30% до 80% займає 24 хвилини.
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