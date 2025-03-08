BYD оснастить свої автомобілі дронами (фото, відео) — Finance.ua
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BYD оснастить свої автомобілі дронами (фото, відео)

Технології&Авто
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BYD оснастить свої автомобілі дронами (фото, відео)
BYD оснастить свої автомобілі дронами (фото, відео)
Виробник автомобілів в Китаї BYD вирішив встановити на свої машини дрони. На даху для цього облаштували спеціальну док-станцію.
Про це повідомляє Carscoops.
Нова система отримала назву «Ling Yuan». Вона призначена для збільшення емоцій від подорожі на автомобілі, кажуть розробники.
Додаткова система встановлюватиметься на автомобіль не безкоштовно, її можна буже замовити окремо, як додаткову функцію. Коштуватиме вона близько $2,2 тис.
Система включатиме в себе встановлення док-станції та безпілотник 4К, наймовірніше, це буде Mavic.
BYD оснастить свої автомобілі дронами (фото, відео)
Розроблена система була компанією BYD разом із DJI. Система має розміри у 0,29 м в квадраті та висоту близько 215 мм і встановлюється на даху авто.
Запустити систему можна завдяки спеціальній кнопці, яка розташована в салоні. Після її натискання у машини відкривається дах, а дрон злітає в небо.
BYD оснастить свої автомобілі дронами (фото, відео)
Дрон може рухатися за автомобілем та проводити його зйомку на швидкості до 54 км/год.
Після завершення зйомок дрон повертатиметься назад до своєї станції.
Дроном можна керувати безпосередньо з дисплея інформаційно-розважальної системи автомобіля або через застосунок «Ling Yuan». Крім того, програмне забезпечення штучного інтелекту допомагає впорядковувати та редагувати відзнятий матеріал, що полегшує його розміщення на платформі соціальних мереж
За матеріалами:
speka.media
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