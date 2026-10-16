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Як користуватися павербанком, щоб він прослужив якомога довше

Технології&Авто
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Заряджання від павербанка
Заряджання від павербанка
Через відключення електроенергії українці дедалі частіше користуються павербанками, щоб заряджати смартфони та інші гаджети. Щоб пристрій не вийшов з ладу завчасно, важливо правильно його заряджати, зберігати та стежити за його станом.
Із посиланням на «Прикарпаттяобленерго» розповідаємо, як користуватися павербанком, щоб він прослужив якомога довше та залишався безпечним.

Як продовжити термін служби павербанка

1. Уникайте надто високих і низьких температур
Не залишайте павербанк на вулиці або в холодному приміщенні з високою вологістю. Такі умови можуть призвести до деформації корпусу та зменшення ємності акумулятора.
Також пристрій не варто залишати на пледі чи м’яких меблях під час заряджання: через високу температуру він може перегріватися.
2. Не залишайте павербанк заряджатися на ніч
Не заряджайте пристрій без нагляду. Коли павербанк повністю зарядиться, від’єднайте його від мережі. Також використовуйте якісний кабель, щоб зменшити ризик несправностей.
3. Регулярно користуйтеся пристроєм
Експерти радять використовувати павербанк для заряджання інших гаджетів щонайменше раз на тиждень. Оптимальний рівень заряду для зберігання, за рекомендацією компанії, — 70−80%.
Так пристрій буде готовий до використання під час раптових відключень електроенергії.
4. Не використовуйте пошкоджений павербанк
Якщо корпус пристрою здувся, деформувався або тріснув, користуватися ним не можна. Також небезпечними ознаками є запах горілого чи хімічний запах, тріск, шипіння та пошкоджені роз’єми.
У таких випадках павербанк потрібно відкласти й більше не використовувати.
Раніше ми повідомляли, що зарядна станція особливо зручна в квартирі, де важливі тиша, компактність і можливість безпечно користуватися пристроєм у приміщенні. Генератор натомість стане більш практичним рішенням для приватного будинку, тривалих відключень і ситуацій, коли потрібно живити потужне обладнання. Що краще обрати — читайте за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Техніка
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