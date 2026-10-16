Через відключення електроенергії українці дедалі частіше користуються павербанками, щоб заряджати смартфони та інші гаджети. Щоб пристрій не вийшов з ладу завчасно, важливо правильно його заряджати, зберігати та стежити за його станом.

Із посиланням на « Прикарпаттяобленерго » розповідаємо, як користуватися павербанком, щоб він прослужив якомога довше та залишався безпечним.

Як продовжити термін служби павербанка

1. Уникайте надто високих і низьких температур

Не залишайте павербанк на вулиці або в холодному приміщенні з високою вологістю. Такі умови можуть призвести до деформації корпусу та зменшення ємності акумулятора.

Також пристрій не варто залишати на пледі чи м’яких меблях під час заряджання: через високу температуру він може перегріватися.

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2. Не залишайте павербанк заряджатися на ніч

Не заряджайте пристрій без нагляду. Коли павербанк повністю зарядиться, від’єднайте його від мережі. Також використовуйте якісний кабель, щоб зменшити ризик несправностей.

3. Регулярно користуйтеся пристроєм

Експерти радять використовувати павербанк для заряджання інших гаджетів щонайменше раз на тиждень. Оптимальний рівень заряду для зберігання, за рекомендацією компанії, — 70−80%.

Так пристрій буде готовий до використання під час раптових відключень електроенергії.

4. Не використовуйте пошкоджений павербанк

Якщо корпус пристрою здувся, деформувався або тріснув, користуватися ним не можна. Також небезпечними ознаками є запах горілого чи хімічний запах, тріск, шипіння та пошкоджені роз’єми.

У таких випадках павербанк потрібно відкласти й більше не використовувати.