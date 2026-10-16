0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Заряджання на Tesla Supercharging без підписки подорожчало на 15%

Технології&Авто
54
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Tesla Supercharger
Tesla Supercharger
У США середня вартість заряджання на станціях Tesla Supercharger для водіїв без підписки за рік зросла на 15%.
Про це повідомляє InsideEVs із посиланням на звіт Paren, присвячений американському ринку швидкого заряджання електромобілів за третій квартал.

Скільки коштує заряджання на Tesla Supercharger

Для власників електромобілів інших марок, які не мають підписки, середній тариф Tesla становить $0,569 за кіловат-годину. Користувачі з підпискою платять у середньому $0,396 за кВт·год — це на 9% більше, ніж роком раніше.
За даними Paren, середня вартість швидкого заряджання в інших операторів США протягом п’яти кварталів поспіль залишалася на рівні близько $0,533 за кВт·год. Через підвищення тарифів Tesla загальний середній показник у сегменті зріс приблизно на 2% — до $0,540 за кВт·год.
Для умовної зарядної сесії обсягом 60 кВт·год витрати збільшилися приблизно на $4,50 — із $29,70 до $34,14.
InsideEVs зазначає, що близько 80% заряджань електромобілів відбувається вдома. За типової ефективності автомобіля та річного пробігу підвищення тарифів означає приблизно $66 додаткових витрат на рік для власника електромобіля не Tesla, який заряджається лише на Supercharger.
Читайте також

Tesla нарощує мережу, але втрачає частку ринку

У третьому кварталі Tesla встановила 1287 нових зарядних портів у США — більше, ніж будь-який інший оператор швидкого заряджання. Це становило 31,3% усіх нових портів, доданих за цей період.
Для порівняння, Ionna встановила 378 портів, а Walmart — 344.
Попри розширення мережі, частка Tesla на американському ринку заряджання за рік скоротилася з 54,3% до 49,3%. За даними видання, компанія встановила близько 5700 портів, однак конкуренти загалом розширювали свої мережі майже вдвічі швидше, ніж Tesla Supercharger.
За матеріалами:
ua.news
АвтоЕлектромобіліTesla
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems