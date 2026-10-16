Заряджання на Tesla Supercharging без підписки подорожчало на 15%

У США середня вартість заряджання на станціях Tesla Supercharger для водіїв без підписки за рік зросла на 15%.

Про це повідомляє InsideEVs із посиланням на звіт Paren, присвячений американському ринку швидкого заряджання електромобілів за третій квартал.

Скільки коштує заряджання на Tesla Supercharger

Для власників електромобілів інших марок, які не мають підписки, середній тариф Tesla становить $0,569 за кіловат-годину. Користувачі з підпискою платять у середньому $0,396 за кВт·год — це на 9% більше, ніж роком раніше.

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За даними Paren, середня вартість швидкого заряджання в інших операторів США протягом п’яти кварталів поспіль залишалася на рівні близько $0,533 за кВт·год. Через підвищення тарифів Tesla загальний середній показник у сегменті зріс приблизно на 2% — до $0,540 за кВт·год.

Для умовної зарядної сесії обсягом 60 кВт·год витрати збільшилися приблизно на $4,50 — із $29,70 до $34,14.

InsideEVs зазначає, що близько 80% заряджань електромобілів відбувається вдома. За типової ефективності автомобіля та річного пробігу підвищення тарифів означає приблизно $66 додаткових витрат на рік для власника електромобіля не Tesla, який заряджається лише на Supercharger.

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Tesla нарощує мережу, але втрачає частку ринку

У третьому кварталі Tesla встановила 1287 нових зарядних портів у США — більше, ніж будь-який інший оператор швидкого заряджання. Це становило 31,3% усіх нових портів, доданих за цей період.

Для порівняння, Ionna встановила 378 портів, а Walmart — 344.