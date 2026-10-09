Tesla Model 3 та Y офіційно стали станціями резервного живлення для дому

Tesla активувала функцію Powershare Home Backup для електромобілів Model 3 та Model Y, яка дає змогу використовувати їхні акумулятори для резервного живлення будинку під час відключень електроенергії. Раніше серед моделей Tesla такий режим підтримував лише Cybertruck. Водночас функція доступна переважно для нових автомобілів.

Про це повідомляє Notebookcheck.

Powershare Home Backup працює лише з домашніми станціями Tesla Powerwall 3 у поєднанні з настінним зарядним пристроєм. Powerwall 2 та Powerwall+ наразі не підтримуються, однак Tesla планує додати таку можливість у майбутньому.

Як працює резервне живлення від Tesla

Tesla Model 3 або Y може подавати енергію через Powerwall 3 у режимі V2H (Vehicle-to-Home), та фактично працює як велика додаткова батарея до станції.

Для активації функції власнику необхідно звернутися у службу підтримки.

Акумулятор авто не можна використовувати у режимі V2G (Vehicle-to-Grid), тобто подавати енергію у загальну мережу. Як наслідок, вона не придатна для віддачі енергії в мережу та отримання компенсації.

Powershare Home Backup is now available for new Model 3 & Model Y with Powerwall 3 Extend your home backup by over 2 days with your vehicle https://t.co/a0codvZ2yH — Tesla Energy (@teslaenergy) October 6, 2026

Tesla стверджує, що авто з 90% заряду можуть забезпечити два дні резервного живлення для дому, який використовує 30 кВт⋅год на день, з максимальною потужністю 11,52 кВт. Для порівняння, Cybertruck забезпечує три дні живлення.

Функція доступна переважно для нових автомобілів

Головним обмеженням стала дата виробництва автомобіля. Tesla гарантує доступність Powershare Home Backup для нових авто, замовлених 1 жовтня 2026 року або пізніше.