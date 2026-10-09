0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla Model 3 та Y офіційно стали станціями резервного живлення для дому

Технології&Авто
64
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Tesla активувала функцію Powershare Home Backup для електромобілів Model 3 та Model Y
Tesla активувала функцію Powershare Home Backup для електромобілів Model 3 та Model Y
Tesla активувала функцію Powershare Home Backup для електромобілів Model 3 та Model Y, яка дає змогу використовувати їхні акумулятори для резервного живлення будинку під час відключень електроенергії. Раніше серед моделей Tesla такий режим підтримував лише Cybertruck. Водночас функція доступна переважно для нових автомобілів.
Про це повідомляє Notebookcheck.
Powershare Home Backup працює лише з домашніми станціями Tesla Powerwall 3 у поєднанні з настінним зарядним пристроєм. Powerwall 2 та Powerwall+ наразі не підтримуються, однак Tesla планує додати таку можливість у майбутньому.

Як працює резервне живлення від Tesla

Tesla Model 3 або Y може подавати енергію через Powerwall 3 у режимі V2H (Vehicle-to-Home), та фактично працює як велика додаткова батарея до станції.
Для активації функції власнику необхідно звернутися у службу підтримки.
Акумулятор авто не можна використовувати у режимі V2G (Vehicle-to-Grid), тобто подавати енергію у загальну мережу. Як наслідок, вона не придатна для віддачі енергії в мережу та отримання компенсації.
Tesla стверджує, що авто з 90% заряду можуть забезпечити два дні резервного живлення для дому, який використовує 30 кВт⋅год на день, з максимальною потужністю 11,52 кВт. Для порівняння, Cybertruck забезпечує три дні живлення.

Функція доступна переважно для нових автомобілів

Головним обмеженням стала дата виробництва автомобіля. Tesla гарантує доступність Powershare Home Backup для нових авто, замовлених 1 жовтня 2026 року або пізніше.
Старіші авто теж мають необхідний інвертор PCS2 Lite, але лише у деяких варіантах. Перевірити можливість можна за шляхом Software — Additional Vehicle Information, де має бути пункт Powershare Support. Також поки функція доступна лише у США та Пуерто-Рико.
За матеріалами:
mezha.media
TeslaTesla Model 3ЕлектроенергіяЕлектромобілі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems