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Apple встановила ціни на ремонт iPhone Duo — скільки коштують запчастини

Технології&Авто
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iPhone Duo
iPhone Duo, www.pcmag.com
Ремонт складаного смартфона Apple може коштувати майже як новий пристрій: за деякі пошкодження власникам iPhone Duo доведеться заплатити до $1499. Найдорожче обійдеться ремонт внутрішнього екрана — без додаткового страхового покриття його заміна коштує $999.
Про це пише видання Notebookcheck.

Скільки коштує ремонт iPhone Duo

Apple оприлюднила орієнтовні ціни на ремонт першого складаного iPhone поза гарантійним покриттям AppleCare+. Вартість залежить від типу пошкодження.
Заміна зовнішнього дисплея коштуватиме $379, а ремонт зовнішнього екрана разом із заднім склом — $509. Обслуговування акумулятора та ремонт основної камери оцінюють у $229 за кожну послугу.
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За категорію «інші пошкодження» доведеться заплатити до $1499. Остання сума становить приблизно 75% початкової вартості смартфона.
Орієнтовна вартість обслуговування:
  • пошкодження захисного/покривного шару —$49
  • пошкодження заднього скла — $199
  • обслуговування акумулятора — $229
  • пошкодження задньої камери — $229
  • пошкодження зовнішнього дисплея — $379
  • пошкодження зовнішнього дисплея та заднього скла — $509
  • пошкодження внутрішнього дисплея — $999
  • інші пошкодження — $1,499
iPhone Duo коштує від $1999.

Як AppleCare+ впливає на вартість ремонту

AppleCare+ — це платно розширена гарантія та програма технічної підтримки від компанії Apple, яка доповнює стандартну 1-річну обмежену гарантію та 90 днів безкоштовної телефонної підтримки.
Якщо користувач має AppleCare+, ремонт новинки від Apple обійдеться дешевше. Так, ремонт внутрішнього дисплея та усунення інших випадкових пошкоджень коштуватимуть по $99. Обслуговування акумулятора буде безкоштовним, а заміна захисного шару складаного дисплея обійдеться у $19.
AppleCare+ із покриттям на випадок крадіжки або втрати пристрою коштує $19,99 на місяць, $199,99 на рік або $399 за одноразову оплату.
Нагадаємо, передзамовлення iPhone Duo відкриваються 16 жовтня 2026 року, а у продажу смартфон має з’явитися 23 жовтня.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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