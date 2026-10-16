Ремонт складаного смартфона Apple може коштувати майже як новий пристрій: за деякі пошкодження власникам iPhone Duo доведеться заплатити до $1499. Найдорожче обійдеться ремонт внутрішнього екрана — без додаткового страхового покриття його заміна коштує $999.

Про це пише видання Notebookcheck

Скільки коштує ремонт iPhone Duo

Apple оприлюднила орієнтовні ціни на ремонт першого складаного iPhone поза гарантійним покриттям AppleCare+. Вартість залежить від типу пошкодження.

Заміна зовнішнього дисплея коштуватиме $379, а ремонт зовнішнього екрана разом із заднім склом — $509. Обслуговування акумулятора та ремонт основної камери оцінюють у $229 за кожну послугу.

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За категорію «інші пошкодження» доведеться заплатити до $1499. Остання сума становить приблизно 75% початкової вартості смартфона.

Орієнтовна вартість обслуговування:

пошкодження захисного/покривного шару — $49

пошкодження заднього скла — $199

обслуговування акумулятора — $229

пошкодження задньої камери — $229

пошкодження зовнішнього дисплея — $379

пошкодження зовнішнього дисплея та заднього скла — $509

пошкодження внутрішнього дисплея — $999

інші пошкодження — $1,499

iPhone Duo коштує від $1999.

Як AppleCare+ впливає на вартість ремонту

AppleCare+ — це платно розширена гарантія та програма технічної підтримки від компанії Apple, яка доповнює стандартну 1-річну обмежену гарантію та 90 днів безкоштовної телефонної підтримки.

Якщо користувач має AppleCare+, ремонт новинки від Apple обійдеться дешевше. Так, ремонт внутрішнього дисплея та усунення інших випадкових пошкоджень коштуватимуть по $99. Обслуговування акумулятора буде безкоштовним, а заміна захисного шару складаного дисплея обійдеться у $19.

AppleCare+ із покриттям на випадок крадіжки або втрати пристрою коштує $19,99 на місяць, $199,99 на рік або $399 за одноразову оплату.