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Figma представила нові інструменти для роботи штучного інтелекту

Технології&Авто
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Платформа Figma оголосила про впровадження нових функцій
Платформа Figma оголосила про впровадження нових функцій
Дизайн-платформа Figma оголосила про впровадження нових функцій, які мають задати чіткі рамки та правила для роботи ШІ-агентів (як власних, так і сторонніх).
Головна мета оновлень — допомогти штучному інтелекту краще розуміти дизайн-системи компаній та суворо дотримуватися брендбуків під час генерування контенту, повідомляє TechCrunch.

Figma Specs: новий текстовий редактор для дизайн-правил

Компанія дебютувала з функцією Figma Specs — це редактор на основі Markdown, який дозволяє командам простим способом описувати свою мову дизайну. Документ слугує єдиним джерелом правди (reference) як для фахівців, так і для ШІ-агентів.
Specs може існувати як окремий файл або розташовуватися безпосередньо на полотні.
У документ можна інтегрувати елементи з полотна Figma, діаграми FigJam, кодові шари та фрагменти дизайну.
Команди можуть підключати бібліотеки дизайну, коду та інструкції, щоб ШІ-агенти не порушували встановлені правила бренду через непередбачувану природу штучного інтелекту.
Figma представила нові інструменти для роботи штучного інтелекту

Кодові шари (Code Layers) виходять у публічну бету

Функція Code Layers, яка додає кодинг безпосередньо до дизайну на полотні для створення інтерактивних прототипів, тепер доступна у відкритому бета-тестуванні (раніше з червня перебувала у приватній беті).
Користувачі можуть просити ШІ-агента перетворити дизайн на код або внести зміни до конкретної частини коду для швидкого створення прототипів.
Figma представила нові інструменти для роботи штучного інтелекту

Підтримка MCP

Також Figma оголосила про підтримку понад 20 нових інструментів через свій протокол MCP (Model Context Protocol). Серед них — Open Code, Dia, Grok Bot, а також індійський ШІ-стартап Sarvam.
«Сьогодні створюється у 17 разів більше рядків коду, ніж раніше, але кількість релізів зросла лише в 1.3 раза. Велика частина цього коду пишеться не для випуску на ринок, а для дослідження продукту — фактично, для його дизайну», — зазначила Лоредана Крішан, шеф-дизайнерка Figma.
За матеріалами:
dev.ua
ШІТехнології
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