Головні помилки новачків під час експлуатації електромобілів

Зростання популярності електричних і гібридних автомобілів збільшує кількість звернень до служб допомоги та підтримки зарядних станцій. Водночас значна частина проблем пов’язана не з технічними несправностями, а з особливостями експлуатації електромобілів і браком досвіду водіїв.

За даними операторів зарядних станцій, близько 20% усіх звернень стосуються проблем зі зв’язком між автомобілем і зарядною станцією. Причини можуть бути різними: навіть машини з однаковими типами роз’ємів іноді по-різному взаємодіють із зарядним обладнанням. Автомобіль може заряджатися на одній станції, але відмовлятися працювати з іншою. Додаткові труднощі можуть виникати після оновлення програмного забезпечення автомобіля або зарядної станції.

Розряджена батарея та неправильний розрахунок запасу ходу

Однією з найпоширеніших проблем залишається неправильна оцінка запасу ходу. Близько 28% звернень пов’язані з тим, що водії не можуть доїхати до зарядної станції.

Ще приблизно 28% випадків стосуються ситуацій, коли після розрядження батареї автомобіль не вдається відкрити або запустити. Причиною може бути не лише розряд основної тягової батареї, а й 12-вольтової, яка також потрібна для роботи автомобіля.

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Проблеми виникають і безпосередньо під час заряджання. Близько 18% клієнтів служби допомоги викликають мобільну зарядну станцію після невдалої спроби зарядити автомобіль уночі.

Ще приблизно 14% звернень пов’язані з використанням швидких громадських зарядних станцій. Іноді обладнання не розпізнає автомобіль або не запускає процес заряджання.

Ситуацію ускладнює нерівномірний розподіл зарядної інфраструктури. За межами великих міст водіям доводиться ретельніше планувати маршрути та заздалегідь перевіряти доступність зарядних станцій.

Чому водіям електромобілів доводиться змінювати звички

Фахівці наголошують, що наведені показники не обов’язково свідчать про низьку надійність електромобілів. Вони радше демонструють, наскільки змінюються звички водія після переходу з бензинового автомобіля на електричний.

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Під час планування поїздки потрібно враховувати реальний запас ходу, тип роз’єму, потужність заряджання, доступність станцій і сумісність автомобіля з конкретним обладнанням. Для багатьох власників перші місяці користування електромобілем стають періодом адаптації до нових умов.