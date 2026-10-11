Скільки втрачає в ціні автомобіль після виїзду з салону

Ціна нового автомобіля починає знижуватися з того моменту коли його купують. Як тільки автомобіль залишає дилера і стає зареєстрованим, він стає вживаним. За словами технічного інструктора втрата вартості автомобіля за перший рік може становити 10−20%. Через п’ять років знос досягне 30−50%.
Експерт також радить не оцінювати автомобіль лише за зовнішнім виглядом. Після хімчистки та полірування навіть проблемна машина може виглядати майже як нова.
Проте під час діагностики можуть виявитися витоки масла, проблеми з підвіскою, помилки Check Engine або прострочене обслуговування.
Тому при купівлі вживаного автомобіля важливо перевіряти не лише кузов і салон, а й технічний стан та історію обслуговування. Саме ці фактори можуть суттєво вплинути на реальну ціну машини та майбутні витрати власника.