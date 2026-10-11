Скільки втрачає в ціні автомобіль після виїзду з салону

Ціна нового автомобіля починає знижуватися з того моменту коли його купують. Як тільки автомобіль залишає дилера і стає зареєстрованим, він стає вживаним. За словами технічного інструктора втрата вартості автомобіля за перший рік може становити 10−20%. Через п’ять років знос досягне 30−50%.

Про це пише uamotors.

Від чого залежить ціна вживаного авто

Проте немає єдиної цифри, адже ціна вживаного автомобіля залежить від багатьох факторів таких як марка, популярність, пробіг, технічний стан і ситуація на ринку нових автомобілів.

Цікаво відзначити, що вік — не єдиний фактор, який визначає ціну вживаного автомобіля.

Популярна модель із хорошою історією обслуговування може коштувати дорожче за новішу машину, яка користується меншим попитом або має сумнівну репутацію щодо надійності та обслуговування.

Експерт також радить не оцінювати автомобіль лише за зовнішнім виглядом. Після хімчистки та полірування навіть проблемна машина може виглядати майже як нова.

Проте під час діагностики можуть виявитися витоки масла, проблеми з підвіскою, помилки Check Engine або прострочене обслуговування.