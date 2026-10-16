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ТОП-10 автомобілів із салону, які купують приватні клієнти і бізнес

Технології&Авто
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З січня до вересня 2026 року український автопарк поповнився 48,6 тис. нових легкових автомобілів. Найбільшу частку покупців становили приватні клієнти, тоді як придбання авто юридичними особами зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це свідчить статистика «Укравтопрому».
Приватні покупці забезпечили 64% продажів нових легковиків, а ще 36% автомобілів придбали компанії. Водночас продажі приватним клієнтам скоротилися на 16% порівняно із січнем-вереснем 2025 року, а в корпоративному сегменті зросли на 8%.
Створено за допомогою ШІ
Створено за допомогою ШІ

Які автомобілі обирали приватні покупці

Серед приватних клієнтів найбільшим попитом користувалися такі моделі:
  1. Toyota RAV-4 — 2343 автомобілі
  2. Hyundai Tucson — 1521
  3. Mazda CX-5 — 1158
  4. Skoda Kodiaq — 927
  5. Toyota Prado — 912
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Які моделі купували компанії

У корпоративному сегменті лідером став Renault Duster. До п’ятірки найпопулярніших моделей серед юридичних осіб також увійшли:
  1. Renault Duster — 2712 автомобілів
  2. Skoda Octavia — 834
  3. Skoda Kodiaq — 639
  4. Toyota RAV-4 — 610
  5. Toyota Hilux — 558
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Легкові автомобілі
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