ТОП-10 автомобілів із салону, які купують приватні клієнти і бізнес

З січня до вересня 2026 року український автопарк поповнився 48,6 тис. нових легкових автомобілів. Найбільшу частку покупців становили приватні клієнти, тоді як придбання авто юридичними особами зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчить статистика «Укравтопрому».

Приватні покупці забезпечили 64% продажів нових легковиків, а ще 36% автомобілів придбали компанії. Водночас продажі приватним клієнтам скоротилися на 16% порівняно із січнем-вереснем 2025 року, а в корпоративному сегменті зросли на 8%.

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Створено за допомогою ШІ

Які автомобілі обирали приватні покупці

Серед приватних клієнтів найбільшим попитом користувалися такі моделі:

Toyota RAV-4 — 2343 автомобілі Hyundai Tucson — 1521 Mazda CX-5 — 1158 Skoda Kodiaq — 927 Toyota Prado — 912

Які моделі купували компанії

У корпоративному сегменті лідером став Renault Duster. До п’ятірки найпопулярніших моделей серед юридичних осіб також увійшли: