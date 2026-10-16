ТОП-10 автомобілів із салону, які купують приватні клієнти і бізнес
З січня до вересня 2026 року український автопарк поповнився 48,6 тис. нових легкових автомобілів. Найбільшу частку покупців становили приватні клієнти, тоді як придбання авто юридичними особами зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це свідчить статистика «Укравтопрому».
Приватні покупці забезпечили 64% продажів нових легковиків, а ще 36% автомобілів придбали компанії. Водночас продажі приватним клієнтам скоротилися на 16% порівняно із січнем-вереснем 2025 року, а в корпоративному сегменті зросли на 8%.
Які автомобілі обирали приватні покупці
Серед приватних клієнтів найбільшим попитом користувалися такі моделі:
- Toyota RAV-4 — 2343 автомобілі
- Hyundai Tucson — 1521
- Mazda CX-5 — 1158
- Skoda Kodiaq — 927
- Toyota Prado — 912
Які моделі купували компанії
У корпоративному сегменті лідером став Renault Duster. До п’ятірки найпопулярніших моделей серед юридичних осіб також увійшли:
- Renault Duster — 2712 автомобілів
- Skoda Octavia — 834
- Skoda Kodiaq — 639
- Toyota RAV-4 — 610
- Toyota Hilux — 558
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