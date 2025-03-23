BYD представила революційну систему зарядки електромобілів: 470 км за 5 хвилин — Finance.ua

BYD представила революційну систему зарядки електромобілів: 470 км за 5 хвилин Сьогодні 02:23 — Технології&Авто

BYD представила революційну систему зарядки електромобілів: 470 км за 5 хвилин

Китайський автовиробник BYD представив нову систему для електромобілів, яка дозволяє заряджати авто майже так само швидко, як заправляти звичайний автомобіль.

Про це пише Bloomberg.

Першими електромобілями на архітектурі 1000 Вт будуть седан Han L і позашляховик Qin L.

Що відомо про нову систему

Нова система заряджання та акумуляторів забезпечує запас ходу авто в 470 км лише за пʼять хвилин заряджання, розповів засновник і голова компанії Ван Чуаньфу під час прямої трансляції з головного офісу компанії в Шеньчжені.

Це швидше, ніж зарядні станції Tesla Superchargers, які додають до 275 км запасу ходу за 15 хвилин, або електроседан Mercedes-Benz CLA, який отримує 325 км за 10 хвилин.

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Тести проводили на Han L. Нова платформа для електромобілів дозволить розганяти авто до 100 км/год за 2 секунди.

BYD планує збудувати в Китаї понад 4000 станцій ультрашвидкої зарядки.

Аналітики вважають, що нова платформа може збільшити попит на електромобілі BYD і допоможе компанії наздогнати продажі гібридів, які в 2024 році переважали електрокари.

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Нова платформа також може стати конкурентом для китайської компанії CATL, найбільшого у світі виробника акумуляторів для електромобілів.

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