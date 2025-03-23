BYD представила революційну систему зарядки електромобілів: 470 км за 5 хвилин — Finance.ua
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BYD представила революційну систему зарядки електромобілів: 470 км за 5 хвилин

Технології&Авто
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BYD представила революційну систему зарядки електромобілів: 470 км за 5 хвилин
BYD представила революційну систему зарядки електромобілів: 470 км за 5 хвилин
Китайський автовиробник BYD представив нову систему для електромобілів, яка дозволяє заряджати авто майже так само швидко, як заправляти звичайний автомобіль.
Про це пише Bloomberg.
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Що відомо про нову систему

Нова система заряджання та акумуляторів забезпечує запас ходу авто в 470 км лише за пʼять хвилин заряджання, розповів засновник і голова компанії Ван Чуаньфу під час прямої трансляції з головного офісу компанії в Шеньчжені.
Це швидше, ніж зарядні станції Tesla Superchargers, які додають до 275 км запасу ходу за 15 хвилин, або електроседан Mercedes-Benz CLA, який отримує 325 км за 10 хвилин.
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Тести проводили на Han L. Нова платформа для електромобілів дозволить розганяти авто до 100 км/год за 2 секунди.
BYD планує збудувати в Китаї понад 4000 станцій ультрашвидкої зарядки.
Аналітики вважають, що нова платформа може збільшити попит на електромобілі BYD і допоможе компанії наздогнати продажі гібридів, які в 2024 році переважали електрокари.
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Нова платформа також може стати конкурентом для китайської компанії CATL, найбільшого у світі виробника акумуляторів для електромобілів.
За матеріалами:
Forbes.ua
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