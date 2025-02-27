BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч

Технології&Авто
9
BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч
BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч
Китайський автогігант BYD випустить на ринок Франції новий електричний компактний позашляховик із нижчою, ніж у більшості конкурентів, початковою ціною 28 990 євро ($30 358).
Про це повідомляє Reuters.
Електрокар під назвою Atto 2 стане найдоступнішим позашляховиком китайського автоконцерну, який додасть конкурентоспроможний продукт у європейському сегменті малих кросоверів B-SUV-класу (SUV — sport utility vehicle /практичний спортивний автомобіль/ - маркетинговий термін для авто, що має кузов «універсал» і часто повний привід. — Ред.).
BYD представила Atto 2 у вівторок на паризькій арені «Ла Дефанс» (Paris' La Défense Arena), найбільшій концертній арені в Європі у західному передмісті Парижа.
Читайте також
Початкова ціна Atto 2 нижча від його найближчих конкурентів Kia Niro на 5000 євро, Opel Mokka-e на 6000 євро та Peugeot e-2008 на 7000 євро, навіть попри те, що на дві останні моделі від компанії Stellantis поширюються французькі стимули (знижки при купівлі цих авто) до 4000 євро.
Водночас Stellantis Citroen e-C3 залишиться приблизно на 6000 євро дешевшим, ніж Atto 2, навіть без стимулів, які роблять придбання автомобіля Citroen ще більш привабливим.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.