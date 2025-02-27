BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч — Finance.ua

BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч 27.02.2025, 01:34 — Технології&Авто

BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч

Китайський автогігант BYD випустить на ринок Франції новий електричний компактний позашляховик із нижчою, ніж у більшості конкурентів, початковою ціною 28 990 євро ($30 358).

Про це повідомляє Reuters.

Електрокар під назвою Atto 2 стане найдоступнішим позашляховиком китайського автоконцерну, який додасть конкурентоспроможний продукт у європейському сегменті малих кросоверів B-SUV-класу (SUV — sport utility vehicle /практичний спортивний автомобіль/ - маркетинговий термін для авто, що має кузов «універсал» і часто повний привід. — Ред.).

BYD представила Atto 2 у вівторок на паризькій арені «Ла Дефанс» (Paris' La Défense Arena), найбільшій концертній арені в Європі у західному передмісті Парижа.

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Початкова ціна Atto 2 нижча від його найближчих конкурентів Kia Niro на 5000 євро, Opel Mokka-e на 6000 євро та Peugeot e-2008 на 7000 євро, навіть попри те, що на дві останні моделі від компанії Stellantis поширюються французькі стимули (знижки при купівлі цих авто) до 4000 євро.

Водночас Stellantis Citroen e-C3 залишиться приблизно на 6000 євро дешевшим, ніж Atto 2, навіть без стимулів, які роблять придбання автомобіля Citroen ще більш привабливим.

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